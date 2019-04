VIERNES 12 DE ABRIL // 21.30

“ABBA THE HISTORY – A Salute To ABBA”, es una banda formada en el año 2013, con el objetivo de conmemorar los 40 años del grupo Abba, hecho que fue marcado mundialmente en el Festival Internacional de la canción Eurovisión, cuando triunfaron cantando e interpretando “Waterloo”. ABBA THE HISTORY se transformó hace 5 años en uno de los mejores homenajes al grupo Abba en el mundo. Apadrinados y aprobados por el propio Benny Anderson del grupo ABBA.

Con un cuidado extremo en todos y cada un de los detalles que significa un homenaje de esta envergadura, “Abba The History, A Salute to ABBA” ha conseguido la perfección en armonía vocal, timbraje, arreglos musicales, vestuario, maquillaje, coreografía y en el escenario, definitivamente son ABBA en plenitud, con una actuación electrizante, ofreciendo un espectáculo dinámico, lleno de gratas sorpresas para un público que trasciende la brecha generacional, un público familiar perfectamente definido.

Presentan con total fidelidad lo que fue el brillo y la magia del grupo “ABBA”, divirtiendo y emocionando al público que participa como un verdadero protagonista del espectáculo.

Hablar de “ABBA” es hablar de éxito, hits que quedaron en los oídos del planeta Tierra y que hoy “Abba The History, A Salute to ABBA” sabe cómo transmitir a ese público multigeneracional.

Es muy importante mencionar que el vestuario usado en cada espectáculo es obtenido a través del ABBA MUSEUM DE ESTOCOLMO, cumpliendo fielmente los padrones y modelos originales.

Todos los cantantes de “The Abba The History, A Salute to ABBA” tienen estudios avanzados de arte, historia, canto y son cantantes profesionales. Andressa Leme (Agnetha), Diego Sena (Björn), Jheff Saints (Benny Anderson) y Paty Andrade (Anni-Frid), cuyas iniciales de los nombres originales forman la palabra “ABBA”.

