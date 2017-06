La idea es que quienes no puedan asistir a los encuentros ciudadanos, que se han organizado paralelamente, no queden ajenos a este proceso participativo y puedan entregar sus propuestas para la recuperación del casco histórico de la ciudad.

Con el propósito de incentivar la participación y de que los vecinos entreguen sus visiones de los proyectos con los que se pretende cambiar la cara y revitalizar el centro de Rancagua, es que el municipio abrió una consulta ciudadana online, instancia a través de la cual se quiere recoger distintas miradas, que servirán para mejorar las intervenciones que se realizarán al casco histórico de la ciudad.

La idea es que quienes no puedan asistir a las jornadas de diálogo, que se han organizado paralelamente, no queden ajenos a este proceso participativo y puedan entregar sus propuestas para la recuperación y extensión de la Plaza de Los Héroes, la remodelación y rediseño del paseo Independencia, y lo que será la creación de dos nuevos paseos semi peatonales en las calles Estado y Campos, todas obras con las cuales se proyecta realzar el valor patrimonial del damero fundacional, frenar su deterioro y reimpulsar el comercio.

De esta forma, los interesados en aportar con sus ideas a estos proyectos, o bien quieran conocerlos en mayor profundidad, podrán hacerlo ingresando a la página de la municipalidad -www.rancagua.cl-, sitio web en donde en una extensión de 500 caracteres podrán presentar sus opiniones, necesidades y sugerencias.

“Dada la envergadura, nos propusimos como municipio el generar las instancias de participación ciudadana, propiciando que sean sinceras y que el rancagüino se pueda acercar y tenga el espacio para poder transmitir sus observaciones, aportes o comentarios, todo lo cual será bienvenido”, afirmó el alcalde (s) Raimundo Agliati.

En tal sentido, cabe destacar que a la fecha ya se han realizado dos exitosos encuentros ciudadanos, uno que reunió solo a comerciantes y otro en el cual se invitó a la comunidad en general, jornadas que despertaron gran interés, lo cual da cuenta del deseo de querer aportar con ideas y propuestas a estos proyectos, que sin lugar a dudas, le cambiarán el rostro al casco histórico de Rancagua.

