Luego del anuncio ministerial que indicó que estas materias se transformarían asignaturas optativas o con reducción horaria.

En el marco de las manifestaciones realizadas por el Colegio de Profesores de Graneros, que llegaron hasta la Plaza de Armas de la ciudad, el alcalde de la comuna, Claudio Segovia, selló su compromiso con la educación manifestando que “el ramo de Historia y Geografía, así como de Educación Física serán obligatorios en todos los colegios municipalizados de la comuna”. Al mismo tiempo que entregó apoyo al magisterio.

La autoridad, indicó que “en nuestra ciudad vamos a mantener como obligatorias las clases de Historia y Geografía, pero también de educación física, donde esperamos que esto permita la formación de seres humanos pensantes y no de entes que sólo sirven para ser mano de obra barata. Nosotros creemos que en nuestros establecimientos educacionales públicos tenemos la obligación de ofrecer este servicio, allá los privados que hagan lo que quieran”.

El edil explicó que “a nuestros niños tenemos que ofrecerles la posibilidad de soñar, de valorar la historia y el pasado, que no tiene relación con izquierda o derecha, sino que tiene que ver con cómo un país se construyó, cómo luchó, cómo cambió, cómo con la fortaleza de algunos hombres y mujeres, Chile llega a ser lo que es, y cuando uno no tiene historia, no tiene futuro”.

Asimismo, expresó que “creemos que hacer una política pública como la que está pretendiendo instaurar el Estado chileno es atentar contra el principio básico de la libertad, de la democracia y de la ecuanimidad, porque el acceso a la información en materia de conocimientos, así como la educación es un derecho que nosotros tenemos el deber de preservar”. Y agregó que “sin profesores, ninguno de nosotros estaríamos aquí”.

En la ocasión los profesores leyeron una carta llamando a empatizar con el movimiento, solicitando dignidad en la educación, tanto en infraestructuras, como en materias laborales, con acento en la llamada Deuda Histórica, que data de la década del ochenta.

En este contexto, Julio Ramos, profesor dirigente del gremio, destacó que “yo creo que esto es histórico, los profesores no se habían topado con un alcalde que apoye las demandas nuestras, así que es súper importante. Ahí uno va viendo la calidad de autoridades que se van dando en el camino”. El dirigente, junto con denunciar haber recibido whatsapp por parte de la ministra señalando que fueran a clases o que tuvieran contacto directo con ella, ”lo que yo considero que es aberrante las cosas se hacen cara a cara”.