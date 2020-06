En los últimos 5 días la comuna de Graneros ha presentado 63 nuevos casos de contagio por COVID-19 (174 en total), situación que tiene muy intranquila a la comunidad y por cierto también, a las autoridades políticas del pueblo que día tras día observan con asombro, cómo el gobierno no decreta aún la cuarentena.

“La verdad estoy sumamente preocupado porque con números en mano, seguimos apreciando que las cifras no nos acompañan y cada jornada se superan una a la otra. En poco tiempo, el salto de infectados es tremendo y no podemos detener la curva en ascenso vertical. A pesar de todos nuestros desesperados llamados, la cuarentena no llega a Graneros y sí a otras zonas que están en idénticas condiciones sanitarias”, destaca el alcalde Claudio Segovia.

Pero hubo un detalle en el reporte de este lunes 22 de junio, que dejó atónito al edil. “La SEREMI del Salud, señala que ella se entera por la prensa, al igual que todos nosotros, cuando se determina la cuarentena en alguna comuna. Eso de verdad, que me parece poco serio y centralista. Si no existen las debidas coordinaciones y siguen dejando al margen a los alcaldes, veo muy difícil que salgamos pronto de este pésimo momento. A nivel personal no tengo ni un problema con la señora Zavando pero sí hay diferencias sustanciales en cómo se está manejando la crisis y el conocimiento que posee de las realidades locales”.