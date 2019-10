Frente a las diversas situaciones ocurridas a nivel nacional y comunal, el alcalde Carlos Soto González señaló a los medios de comunicación:

Quiero mandar un saludo a la gente, anoche vivimos una noche preocupante para nosotros y creo interpretar a la gran mayoría de la gente de mi comuna de Rengo y del país. Yo como alcalde quiero dejar absolutamente claro que no soy sheriff, no es mi responsabilidad el orden y la seguridad interior de la comuna de Rengo, ni tampoco de los señores concejales. Nosotros tenemos que interpretar los deseos, las necesidades de la gente de nuestro pueblo, y frente a lo que pasa en el país hay que ser categórico y yo apoyo en particular al pueblo de Chile que se ha revelado de tanta injusticia, de tantos años de ineficiencia, de inequidades, de desigualdades que fueron anidándose en el corazón de todos los chilenos.

Pero queremos respaldar a la gente valiente de verdad, nuestra generación se formó en la dictadura, cuando salir a la calle era peligroso protestar. Hoy no lo es, hoy pueden saquear y es difícil que les hagan algo, por eso tenemos la estatura moral para decirle a nuestro país que vamos a apoyar a la gente, gente valiente de verdad, la que sale de día a marchar con la cara descubierta, a protestar por mejores condiciones para nuestro país. Pero vamos a rechazar con fuerza a los que se amparan en la noche, se cubren la cara y salen a hacer desmanes y saqueos. No lo vamos a permitir.

Durante la noche, recibimos cientos de llamados porque había muchos grupos haciendo desorden en distintos sectores de la comuna. No vamos a permitir, que esto que ha sido fruto del trabajo de toda una comunidad que se puso de pie, que es el reflejo del Rengo que queremos hacia el futuro lo sigan destrozando y me refiero a nuestro edificio consistorial, porque esto es destrozar el alma de la comuna de Rengo.

Con la misma fuerza que hoy estamos apoyando en esta movilización pacífica, vamos a tomar todas las medidas necesarias para garantizar el orden en la comuna de Rengo.