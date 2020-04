La situación de contingencia ha puesto aprueba el presupuesto del municipio de Rancagua y otras comunas, por lo que el edil rancagüino abordó, junto con otros alcaldes de Santiago, la problemática con el Subsecretario de Desarrollo Regional.

Rancagua, 3 abril 2020.- La situación económica es, junto con la salud, uno de los temas más complejos que el Estado ha debido abordar. El panorama no es muy diferente en las municipalidades, cuyos ingresos se han visto mermados debido a la prórroga en el pago de los permisos de circulación, mayores gastos en salud local, baja en los ingresos en servicios que ya no pueden atender debido a la contingencia del COVID 19, etc.

El alcalde de Rancagua, Eduardo Soto Romero, explicó que esta situación preocupa a los gobiernos locales y ante eso “este miércoles pasado nos reunimos como Amuch, con otros alcaldes de Santiago en una reunión virtual con el subsecretario de Desarrollo Regional, Claudio Alvarado, donde hemos expuesto esta problemática. Nos pondremos a trabajar en una propuesta que aborde esta problemática y poder presentarla a las autoridades previo conocer la real dimensión de la situación”, indicó el edil.

El alcalde Soto explicó que se debe levantar información al respecto de los ingresos municipales por concepto de permiso de circulación y ahí se podrá ver la realidad económica de la comuna de Rancagua.

“Hemos planteado la posibilidad de adelantar recursos correspondientes al Fondo Común Municipal para tratar de sortear eventuales carencias económicas” indicó el alcalde Eduardo Soto, quien también aseguró que eso depende de cada municipio y su realidad.

Cabe destacar que la Comisión de Régimen Interno del Consejo Regional, Core, ya aprobó la entrega de mil 874 millones de pesos a 31 de las 33 comunas de la región para la compra de medicamentos para sus farmacias municipales, entre cuyos beneficiarios es la comuna de Rancagua.