El Hogar y centro de rehabilitación tuvo un brote de COVID 19, el que fue dado a conocer este viernes y sobre el que la autoridad sanitaria aún no resuelve algunos exámenes pendientes.

Rancagua, 19 mayo 2020.- Hasta el momento son once de los veintidós adultos mayores que residen en la Fundación Refugio, los que fueron diagnosticados positivos a partir del viernes pasado, mismo día en que los vecinos de la villa Héctor Olivares se contactaron con el edil para darle a conocer el temor que ronda el sector, donde viven cientos de niños y adultos mayores susceptibles de contagio.

Si bien es cierto, estos adultos mayores ya se encuentran fuera del recinto y atendidos en el Hospital Regional de Rancagua en buen estado de salud, aún restan algunos residentes del hogar, a quienes no se les ha aplicado el test. “Hay 22 jóvenes acá y a 13 se les hizo el examen y faltan 9 personas y necesitamos que vengan a la brevedad posible. Todos tienen síntomas y de los 13 hay 3 positivos”, señaló el alcalde en una visita inspectiva que realizó la autoridad la tarde de este lunes al sector.

Por su parte, uno de los residentes, que se identificó como Ricardo, señaló que “nos falta que nos llegue el resultado del examen a 10 personas, y desde la semana pasada que estamos esperando la respuesta si son positivo o negativo. Llevamos cinco días sin saber en qué condiciones están los demás” indicó el residente del hogar.

Al respecto el alcalde se comprometió a que les lleguen los resultados a los diez pacientes faltantes, y también pidió que los residentes del hogar se quedaran dentro del lugar, parea evitar contagios, comprometiéndose a cubrir sus necesidades: “yo me encargaré que hoy día vengan a tomarles los PCR a los restantes y que les puedan entregar a la brevedad los resultados a los restantes” aseguró el alcalde Soto.

Soluciones a los vecinos de villa Héctor Olivares

Tras dialogar con los posibles contagiados del hogar Fundación Refugio, el alcalde Eduardo Soto conversó con vecinos de la villa Héctor Olivares, quienes le explicaron las aprehensiones que tienen al respecto de tener un foco de contagio de COVID 19 al lado de sus hogares. “yo voy a llamar personalmente a la autoridad sanitaria para que se realicen los 9 exámenes que aún no se han realizado y que apuren los 10 que ya se realizaron pero que aún no se han dado los resultados. Personalmente llamaré a la Intendenta y le voy a exigir que ella disponga que vengan a tomar los 9 exámenes que aún no se han realizado” señaló el alcalde.

Cabe destacar que el sábado por la mañana se concretó un lavado sanitario de las calles y de todos los hogares de la villa, y el proceso se repetirá para asegurar la completa sanitización de, tanto los espacios públicos, como de las mismas viviendas.

Cabe destacar que en el diálogo con los vecinos, se dio a conocer la preocupación acerca de que algunos de los posibles casos contagiados se escapen de la residencia por un muro trasero, por lo que se solicitó un punto fijo de vigilancia. El alcalde Eduardo Soto, señaló al respecto que “ya se inició un sumario sanitario porque el lugar alberga a un número muy grande de adultos mayores, pero lo que más nos preocupa es la seguridad de los vecinos, es por eso que pediremos nuevamente al jefe de Defensa que disponga de un punto fijo de vigilancia” indicó el alcalde.

“Acá queda en evidencia lo malo que es el sistema, porque si a nosotros los vecinos no nos avisan, como municipio no tendríamos idea de lo que pasa”, recalcó el edil de Rancagua.

Cabe destacar que en dicho momento se realizó un operativo de vacunación contra la Influenza a los niños y adultos mayores que residen cerca del hogar, para evitar mayores riesgos de problemas respiratorios en estos fríos días de invierno que se aproximan y cuyo propósito es que no se acumulen más personas con demandas respiratorias en los centros de salud de la comuna y que corran riesgo de contraer COVID 19 con otra patología previa.