El edil lanza duras acusaciones contra “la colusión parlamentaria, que tiene por objetivo “prestar ropa”, al diputado Ricardo Rincón”.

Absolutamente sorprendido y decepcionado, se encuentra el alcalde de Graneros, Claudio Segovia, quien la tarde de ayer (martes 31 de enero), se enteró, a través, de las redes sociales (y no en forma oficial), la adjudicación del inmueble que albergaba a la ex comisaría de carabineros, ubicado en calle O’Higgins # 218, a cinco organizaciones sociales de la comuna.

La génesis del conflicto, tiene lugar en el preciso instante que Carabineros de Chile, hace más de una década, determina entregar el recinto a la Municipalidad de Graneros, a cambio de otro establecimiento para construir sus nuevas dependencias policiales.

“Ese acuerdo consta en documentos firmados entre ambas entidades. Además, el propio ex Seremi de Bienes Nacionales, Gerardo Carvallo, me hizo entrega física de las llaves para instalar allí, algunas unidades de atención a nuestros vecinos y vecinas. Por todos estos fundados motivos, encontramos injusta, insólita y arbitraria esta medida, que priva a otro sinnúmero de entidades, el poder disponer de este lugar, que creemos es de todos y no sólo algunos que defienden los intereses de algún parlamentario”, explica Segovia.

En la misma senda, el edil sostiene que, “pocos días después que asumiera, me reuní con la Ministra de Bienes Nacionales, Nivia Palma (antes jamás fue recibido por su antecesor, Víctor Osorio) y me confirmó que iba a estudiar la situación y que sí o sí, es decir, para bien o para mal, me iba a notificar la decisión antes de llevarla a cabo, cosa que no ocurrió. En resumen y para hablar claro, nos mintió a todos los granerinos”.

Frente al escenario ya descrito, Segovia manifiesta sentirse, “engañado y desilusionado de la palabra empeñada. Esta es una maniobra política, que no tengo dudas favorece los intereses partidistas de algunos pocos. Entre los miembros que conforman las organizaciones favorecidas, se encuentran desde su fundación, por ejemplo, la ex intendenta Morín Contreras, la concejala Ximena Jeldres, el consejero regional Juan Pablo Díaz e integrantes, que se repiten los cargos en una y otra institución. Digamos la verdad disfrazada, lo que ellos pretenden, es instalar una oficina parlamentaria para “prestarle ropa” al diputado que los representa en el distrito 33, señor Ricardo Rincón. Generar algo así, como una municipalidad paralela, que estoy convencido contará con el desvío de recursos estatales para su funcionamiento. No es justo para el pueblo que represento y que en octubre pasado, me entregó el 64% de aprobación. La colusión parlamentaria se asoció para usurpar bienes públicos, que nos pertenecen a todos”.

La máxima autoridad comunal, aseguró que citará a las demás organizaciones sociales de Graneros y, “les comunicaré lo que ha ocurrido, que los deja a ellos, en una posición de desmedro frente a los demás. Esta es una demostración más de lo mal que actúan la cúpulas políticas y las redes de poder. Decisiones que debieran ser transparentes, se adoptan entre cuatro paredes. Esas son las prácticas que tienen a este gobierno, con uno de los peores desempeños en la historia”.

Para finalizar, el alcalde Segovia, lanzó una dura crítica en tiempos de tragedia, como los que vive Chile. “Extrañamente estos hechos son conocidos sólo hoy (martes 31 de enero), en momentos que todos estamos abocados a ayudar a los damnificados. Se aprovecharon del momento, eso sí que lo hacen a la perfección”.