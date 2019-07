Américo, el Rey de la Cumbia, regresa a Gran Arena Monticello el próximo 12 de julio para compartir con sus fieles seguidores los grandes éxitos que lo han posicionado como uno de los cantantes más destacados de Chile. Los problemas de salud que tuvo hace pocos días, ya quedaron atrás y el cantante retoma su agenda de presentaciones en el recinto de espectáculos de San Francisco de Mostazal.

El oriundo de Arica llegará a Gran Arena Monticello con “Mi Deseo Tour 2019” gira con la recorrerá el país en los siguientes meses y en la que mostrará algo del nuevo material discográfico que está preparando y del que ya adelantó el single “Ella es mía”.

Américo, que inició su carrera musical en el grupo Alegría, se ha convertido en una figura reconocida a nivel latinoamericano en el ambiente tropical, acaba de ser nominado a los Premios Emmy y además se transformó en el primer chileno en ganar un Premio Heat. Europa también ha estado presente en el mapa de conciertosss de Américo: España, Italia y Suecia han sabido dsifrutar el ritmo de sus canciones.

Para Domingo Vega, más conocido como Américo, cantar en Chile “siempre es un placer, en los demás países me tratan súper bien y me quieren un montón, pero nada se compara a estar en casa. Ese día llevaré un show especial, porque me gusta que cada concierto tenga un toque pensado en el público que va a bailar conmigo”.

COORDENADAS:

Viernes 12 de julio

Gran Arena Monticello

21.30 horas

Entradas por el sistema Topticket.cl

15% Descuento Socios O’Higgins FC

Estacionamientos gratuitos