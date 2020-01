Augusto Batalla (23 años) fue presentado oficialmente este lunes como el nuevo arquero de O’Higgins FC para la temporada 2020.

Batalla tiene 23 años de edad, 1,86 centímetros de estatura y llega a la institución en condición de préstamo por toda la temporada 2020. Fue seleccionado argentino en las categorías Sub 15, Sub 17 y Sub 20. Con la juvenil albiceleste disputó el mundial Sub 17 jugado en Emiratos Árabes(2013) y el mundial Sub 20 realizado en Nueva Zelanda (2015).

En el año 2016 Augusto Batalla debutó profesionalmente con el Club Atlético River Plate. Con el conjunto “millonario” participó de la Copa Libertadores de 2017 sumando 540 minutos al mando de Marcelo Gallardo. Posteriormente en el año 2018 defendió las camisetas de Club Atlético Tucumán y Club Atlético Tigre, ambos de Argentina. Su última experiencia fue sin embargo en tierras chilenas, ya que en el 2019 fue parte del conjunto de Unión La Calera sumando minutos en la Copa Conmebol Sudamericana.

El nuevo portero ya se integró a los trabajos de pretemporada que lidera Patricio Graff y su cuerpo técnico en el Centro Deportivo Monasterio Celeste.