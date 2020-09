En una concurrida Caja Vecina de Machalí y en la sucursal de Banco Estado de Graneros, autoridades comunales, junto a la coordinadora regional de Seguridad Pública, hicieron un llamado a la comunidad para realizar el giro de su 10% de AFP considerando medidas de prevención y autocuidado.

Según explicó la coordinadora regional de Seguridad Pública, Macarena Matas Picart, “como Subsecretaría de Prevención del Delito estamos desarrollando la campaña “Retira tu 10% con seguridad al 100%” que busca sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de la prevención para evitar ser víctima de robos o estafas. Cerca del 70% de las personas que han solicitado el 10% de sus fondos de la AFP, lo ha hecho enlazando cuentas de Banco Estado. Por ello ahora nos encontramos visitando distintas comunas de la región para replicar esta iniciativa en Cajas Vecinas y sucursales”.

El Alcalde de Graneros, Claudio Segovia, destacó la importancia de las medidas de prevención que cada persona puede adoptar. “Estamos en un mundo en que no toda la gente es buena (..) por eso hay que aumentar el resguardo. No dar información, evitar las aglomeraciones, estar atento. Si usted hace su trámite de cobrar el 10%, esa platita que tanto le ha costado, no puede perderla por un inescrupuloso. Por lo tanto, andar con mucho más cuidado, venga con alguien, con un familiar, para no pasar un mal rato. Se evidencia un reforzamiento en la presencia de efectivos del Ejército y también de Carabineros, pero no hay mejor cuidado que el que hace usted mismo”.

Según datos de Banco Estado, en la Región de O’Higgins existen 2.200 Cajas Vecinas distribuidas en las 33 comunas. Marcela Machuca, agente (S) Banco Estado Graneros, añadió que “tenemos 57 puntos activos de Caja Vecina en Graneros para que nuestros vecinos tengan acceso más cercano para el retiro de su 10%, con montos de giro de hasta 200 mil pesos diarios. Tenemos también la garantía de que pueden girar hasta 400 mil pesos diarios con sus tarjetas de débito que es otra medida que ha tomado Banco Estado para esta contingencia”.

Además, las autoridades hicieron un llamado a preferir las Cajas Vecinas para evitar aglomeraciones. Según indicó Carolina Reyes, Dideco de la Municipalidad de Machalí, “informar a los vecinos que pueden hacer su retiro del 10% en esta sucursal (de Caja Vecina) que está abierta de lunes a domingo, pero lo importante es que lo hagan de manera segura”.

Silvia, operadora de la Caja Vecina ubicada en la plaza de Machalí, indicó que “el incremento ha sido bastante, la gente ha sido obediente en recurrir a la caja vecina. Como montos de giro tenemos un piso de mil pesos hasta un techo de 200 mil”.

Para quienes deseen conocer la ubicación de la Caja Vecina más cercana a su hogar, pueden ingresar a la página web de Banco Estado, en la sección sucursales encontrarán un mapa con todas las Cajas Vecinas disponibles y cercanas para que puedan realizar su trámite sin aglomeraciones y con seguridad al 100%.