La mañana de este lunes autoridades regionales y comunales realizaron la apertura al paso de vehículos de la entrada norte a Rancagua, por Av. Kennedy desde la Ruta Travesía, nueva vía que mejorará la conectividad y calidad de vida de quienes viven en el sector centro-norte de la capital regional, entregando una mayor seguridad a los automovilistas y sus familias.

La apertura acceso ingreso norte a Rancagua, en el sector del ex Shopping, se inserta en el marco de las obras de ejecución del Tramo 4 del proyecto de mejoramiento Eje Vial Kennedy– España-San Martín, que en la actualidad se realizan entre calle Circunvalación y la Ruta Travesía, con una extensión de 1.700 metros de longitud.

El Intendente Juan Manuel Masferrer señaló que “como Gobierno Regional estamos enfocados en mejorar la conectividad y en seguir abriendo nuevas vías. Esta apertura vendrá a mejorar la conectividad y la calidad de vida de todas las personas del sector norte de Rancagua, porque este tipo de proyectos no solamente tiene que ver con una obra física, sino que también con entregar mayor seguridad a los automovilistas y sus familias, y con ello mejorar la calidad de vida de todos”, dijo Masferrer.

El Seremi de Vivienda y Urbanismo, Francisco Ravanal, indicó que el proyecto “vendrá sin duda a mejorar la calidad de vida de las personas, al reducir los tiempos de desplazamiento. Esta inversión de alrededor de 6 mil 900 millones de pesos por parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo se complementa con otros proyectos importantes de conectividad que estamos realizando en la comuna de Rancagua. Nuestro Presidente Sebastián Piñera nos ha pedido mejorar la calidad de vida de los vecinos, y esto va precisamente en esa línea”, afirmó el jefe regional de Vivienda.

EJE VIAL KENNEDY-ESPAÑA-SAN MARTÍN

La apertura del ingreso norte a Rancagua se insertó en el desarrollo de las obras de ejecución del Tramo 4 del proyecto Eje Vial Kennedy–España-San Martín, que considera una inversión de más de 6 mil 880 millones de pesos, financiados por el Ministerio de Vivienda.

El Director del Serviu O’Higgins, Manuel Alfaro, detalló el proceso de planificación para esta iniciativa. “Los mega proyectos viales se hacen por tramos. Este es el primer tramo de cuatro en donde nosotros como ministerio buscamos darle una conexión distinta a Rancagua. Es una conexión que se une, tal como lo explicó el Seremi, a una red vial más moderna para la ciudad que permitirá mejorar los tiempos de desplazamientos”, apuntó Manuel Alfaro.

El alcalde de Rancagua, Eduardo Soto, manifestó que la apertura del acceso norte “va a ayudar especialmente a quienes viven en el sector, quienes vienen de otras comunas, además de los colegios y los accesos a los puestos de trabajos. Es una muy buena noticia y son parte de las decisiones que hemos tomado en conjunto con las autoridades del Gobierno Regional para facilitar un mejor desplazamiento a los conductores”, afirmó el jefe comunal de Rancagua.

Las obras del Tramo 4 entre Circunvalación y Ruta Travesía presentan un 79,91% de avance. Actualmente, los trabajos continúan entre la avenida Circunvalación, por el sur, y la ex Ruta 5 Sur, por el norte. Una vez entregadas las obras en su totalidad, se espera que beneficie a más de 240 mil personas.