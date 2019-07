Los vecinos del barrio del sector norte estuvieron por más de 26 horas con sus calles inundadas de aguas servidas; empresa Essbio no solucionó el tema a tiempo ni tampoco informó oportunamente el hecho a la Superintendencia.

Rancagua, 1 julio 2019.- Una grave situación se vivió el pasado fin de semana en calle Samuel Rojas, a un costado de la Villa Nelson Pereira. A eso del mediodía del sábado un problema en el alcantarillado hizo que brotasen litros y litros de agua servida hacia la calle; la insalubre emergencia que se produjo en este barrio del norte de Rancagua solo fue solucionado a las 16 horas del día domingo. Es decir, por más de 26 horas los vecinos tuvieron que convivir con este desagradable problema.

Debido a la gravedad del asunto, el alcalde de Rancagua, Eduardo Soto, se reunió con vecinos y concejales para analizar la situación que calificó como “grave”, ya que no solo no se arregló el problema de forma inmediata, sino que tampoco se informó del hecho a la Superintendencia de Servicios Sanitarios.

“Esta situación es grave, si esto hubiese ocurrido al frente de la casa del gerente de la empresa ¿habrían esperado más de 24 horas para solucionarlo?, obviamente no. No es posible que exista esta falta de servicio, acá hay dos situaciones graves: primero por no informar de esta situación grave, y en segundo lugar la de no dar el servicio requerido. Vamos a entregar el reclamo formal y estaremos atento a las sanciones. Esta no es la forma en que las empresas monopólicas sigan tratando a las personas”, señaló el alcalde.

REUNIÓN Y VACUNACIÓN

Para tratar el tema, durante el mediodía del lunes se realizó una reunión entre el edil, el concejal Carlos Arellano; el seremi de Salud, Rafael Borgoño; el director regional de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), Patricio Bustos; el presidente de la Unión Comunal, Edison Pincheira; y el presidente de la Junta de Vecinos Villa Nelson Pereira, Juan Carlos Córdova, para analizar el tema y poner un reclamo ante la empresa responsable: Essbio.

“Un vecino me avisó que estaba saliendo agua servida frente a la iglesia, llamé a la central para denunciar, igual que muchos vecinos. Lamento que esta empresa, tan grande, que no perdona los recibos, no de respuesta a los vecinos. Hubo tanta evacuación de aguas servidas que incluso afectó a la Universidad (Inacap), al Cesfam 4, al colegio, lo que puede traer enfermedades como tifus, hepatitis. No puede ser que esperemos 26 horas. Esta es segunda vez que pasa, el año pasado, pero esa vez fue más eficiente”, señaló Juan Carlos Córdova, presidente Junta de Vecinos Villa Nelson Pereira.

Para el seremi de Salud, Rafael Borgoño, “debido a esta emergencia sanitaria que ocurrió en la Villa Nelson Pereira, funcionarios de la Seremi de Salud están evaluando en terreno si es necesario vacunar a personas expuestas a estas aguas servidas; son vacunaciones de refuerzo contra la hepatitis. Al mismo tiempo funcionarios de Acción Sanitaria están evaluando responsabilidades de la empresa para efectuar un sumario que podría llevar multas, de 1 a UTM a 550 UTM”.

Por su parte el director regional de la SISS, Patricio Bustos, señaló que “hubo una emergencia por rebase de aguas servidas que no fue atendido a tiempo, según la información que nos entregó la mesa todo comenzó a las 12 del sábado y recién terminó a las 16 del domingo. Es irregular porque la empresa debió haber reportado la emergencia al momento de tomar conocimiento; eso configura dos infracciones: la primera es la discontinuidad de servicios de aguas servidas y la segunda es no dar aviso a la Superintendencia a penas tomaron conocimiento de ello”.

Por último, el concejal Carlos Arellano, indicó que “fue una emergencia que duró más de 26 horas, por lo tanto, el tiempo a la exposición nos parece grave, por eso el alcalde tomó la decisión de hacer esta presentación a la Superintendencia. Esto es grave, porque es una emergencia, y en ellas se actúa de forma inmediata”.