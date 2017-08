Llegó buscando mejores y mayores opciones profesionales. Cuando aún cursaba cuarto medio en la Isla de Pascua, siempre tuvo como horizonte trasladarse al “Continente” para consolidar un proyecto educacional, que le permita más tarde regresar a Rapa Nui.

Hagarahi Riroroko Valenzuela, 19 años de edad, desde niña ingresó al mundo de deporte, impulsada por la pasión de sus padres, que siempre practicaron la halterofilia (levantamiento de pesas). “Ellos fueron los primeros en instalar un gimnasio (Hakari Sport) y por eso, desde muy chica estuve ligada a esta disciplina”, señala con orgullo, la actual estudiante de Educación Física en el Instituto Santo Tomás.

En marzo del año en curso, buscó opciones y lugares donde poder ejercitar la halterofilia. Fue así, como llegó hasta las dependencias de la Corporación de Deportes y Recreación de Machalí, ocasión en la que reservó de inmediato un espacio en el taller gratuito. “Cuando se presentó, el profesor a cargo Esteban Toloza, de inmediato vio en ella condiciones innatas. Por eso, no hubo mayores inconvenientes para que se uniera a este exitoso grupo, que los últimos meses ha desarrollado excelentes participaciones internacionales”, relató el gerente de la corporación, Diego Ramírez.

Hagarahi Riroroko, el fin de semana recién pasado, obtuvo el 3er. lugar en una competencia regional y se prepara para el Campeonato Nacional Sub 23, que tendrá lugar entre el 01 y 03 de septiembre, en el Centro de Entrenamiento Olímpico (CEO). “Estoy súper entusiasmada con todo lo que me está pasando. En Machalí, el recibimiento ha sido espectacular y me siento como en casa. Espero seguir aprendiendo técnicas y destrezas, conocimientos que en el futuro espero llevar a la isla y así motivar a más jóvenes en esta disciplina”, subraya.

Cabe recordar, que el taller gratuito de levantamiento de pesas, cuya dirección está bajo el mando de Esteban Toloza, se desarrolla los días viernes (19:00 a 21:00 horas) y sábado (10:00 a 12:00 horas), en el complejo Guillermo Chacón. “Siempre estamos abiertos a recibir más personas que deseen participar activamente en nuestros entrenamientos”, concluyó Toloza.