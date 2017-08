Juan Baeza, prefecto de la zona Cachapoal, hizo declaraciones sobre el procedimiento que realizó Carabineros esta mañana alrededor de las 6:30 hasta donde llegaron luego de denuncias por ruidos molestos y daños en el hotel de casino Monticello. Hechos que involucraban a Arturo Vidal y su círculo cercano.

Baeza, clarificó la información que circulaba sobre los incidentes confirmando la presencia de efectivos policiales en las instalaciones del centro de juegos, sin embargo, no confirmó la presencia del futbolista. “Carabineros al llegar al lugar no observa ningún hecho en forma flagrante, a su vez, no observa ninguna persona ligada a esta situación, por lo tanto conforme a los antecedentes promocionados, se presentará la denuncia de oficio al Ministerio Público”.

Ante la pregunta si dentro del grupo de personas que provocaron los desordenes estaba Arturo Vidal, el prefecto señaló que, “según información estás personas se vinculan a la persona que usted me menciona, no obstante a ello debo dejar en claro que Carabineros no tuvo contacto con esta persona (Arturo Vidal), no la observó en el lugar de los hechos”.

Arturo Vidal a su llegada a Pinto Durán esta mañana ya había negado estar relacionado con los hechos.