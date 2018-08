Las personas que realicen esta nueva moda, pueden recibir multas de hasta 70 mil pesos.

Es muy frecuente que aparezcan en las Redes Sociales “desafíos” que son viralizados por usuarios de todo el mundo, en algunos casos siendo ilegales y poniendo en riesgo a quienes lo replican. Este es el caso del Kiki Challenge, done el conductor o acompañante se bajan de un vehículo en movimiento para ser grabado bailando al ritmo de In My Feelings de Drake.

Lo que muchas veces puede parecer divertido e imitable, es una gran irresponsabilidad señaló el Jefe de la Subcomisaría de Investigación de Accidentes en el Tránsito, Capitán Daniel Andrade Barriga, ya que no tan solo pone en riesgo su propia vida, sino que también la de los que rodean el vehículo.

El Capitán Andrade señaló que “quienes realicen esta tendencia mundial están cometiendo una infracción grave. Si es el conductor quien se baja del vehículo, la falta que está cometiendo por no estar atento a las condiciones del tránsito y no mantener el control del vehículo, situaciones que son sancionadas con multas que van de 1 a 1,5 UTM, es decir, entre 50 a 70 mil pesos”.

“Si el que realiza el Kiki Challenge es el copiloto, además de arriesgarse a un accidentes, también pueden ser multados, la falta que comete es exponerse a un accidente, es una infracción del tipo grave, asimismo si es el conductor quien está grabando, éste también puede ser sancionado por no conducir atento a las condiciones del tránsito” agregó Andrade.

Por otra parte, cualquiera de estos hechos, pueden ser denunciadas por al Juzgado de Policía Local, presentando como prueba el video publicado en las redes sociales.

Además de la posible infracción que se puede cursar a quienes realizan este desafió, lo que preocupa a Carabineros es el potencial accidente al que ellos y los otros usuarios de las vía se exponen, ya sean conductores, peatones y pasajeros que también pueden ser afectados.

Carabineros, llama a la responsabilidad y a evitar ser parte de este tipo de acciones irresponsables, ya que, “Poner en riesgo tu seguridad no es viral”. Si el conductor pierde el control del vehículo, puede generar accidentes como atropellos, colisión o choque, cuyas consecuencias podrían ser fatales, como se ha visto en otros países donde se han reportados personas fallecidas.

El llamado es a la responsabilidad de los conductores y acompañantes, ya que al ser usuarios de las vías, no es posible hacer una humorada que no tan solo puede afectar a quien la realice, sino que también puede perjudicar al resto de los usuarios.