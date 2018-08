El delito ocurrió durante la madrugada de este jueves, sustrayendo desde el local comercial diversos artículos.

Mientras Carabineros de la Subcomisaria de Machalí, efectuaban patrullajes preventivos y de seguridad por el sector, fueron alertados de la presencia de sujetos desconocidos en el interior de supermercado “Tottus”, quienes debido a un rápido proceder dieron alcance a los antisociales.

Los funcionarios, por datos arrojados desde las cámaras de videos existentes en el local comercial, lograron la detención de C.G.P. de 24 años, C. C. C. de 33 años y a B. O. G. de 28 años, quienes se encontraban en las cercanías, al interior de una camioneta cambiándose de vestimentas.

El Oficial de ronda, Teniente Guillermo Barrera Cubillos señaló que “carabineros realiza diferentes servicios preventivos, siempre con el propósito de brindar una mayor seguridad a la comunidad, en esta oportunidad gracias a un oportuno llamado, pudimos dar rápidamente alcance a estos antisociales”.

Carabineros, logró la recuperación de la totalidad de celulares, televisores y cervezas, que habían sido sustraídas.