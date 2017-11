La actividad organizada por la Seremi del Medio Ambiente y Parley For The Oceans, reunió a más de 70 niños del Colegio Los Libertadores, quienes recolectaron principalmente colillas de cigarro, bolsas plásticas, botellas y pañales desechables, entre otras.

Con gran entusiasmo, alumnos de sexto, séptimo y octavo año básico del Colegio Los Libertadores, de Pichilemu, participaron en una nueva jornada de Limpieza de Playas, organizada por la Seremi del Medio Ambiente de O’Higgins y Parley For The Oceans, contando además, con la colaboración de Capitanía de Puerto, la Ilustre Municipalidad de Pichilemu, y la Empresa de deportes al aire libre Superfun , donde el principal objetivo fue crear conciencia de la importancia de cuidar los espacios públicos, y no contaminar nuestro entorno, sobre todo a pocos días de iniciar la temporada de verano.

“Esta iniciativa nace como parte de las actividades que rodean la firma del Proyecto de Ley presentado por nuestra Presidenta Michelle Bachelet, que busca prohibir las bolsas plásticas en las comunas costeras. Tenemos que crear conciencia del enorme daño que hemos provocado en nuestras playas y mares, y lo estamos haciendo desde la base, desde el colegio, con los niños y jóvenes, quienes sin duda han dejado demostrado el gran compromiso que tienen para con el cuidado del Medio Ambiente” , aseguró la Seremi del Medio Ambiente de O’Higgins, Giovanna Amaya.

La actividad, que se desarrolló en playa Las Terrazas, logró reunir cerca de 300 kilos de basura, principalmente colillas de cigarro, bolsas plásticas, botellas de vidrio y de plástico, además de tapas de bebida, pañales desechables, redes de pesca y metales.

“Esta jornada fue muy exitosa, a pesar de que aún hay mucho por hacer, sobre todo con las personas que visitan la playa, que por lo general son turistas, pero también vecinos de acá. Todavía se encuentran basuras de todo tipo y cosas que ni siquiera te puedes imaginar, pero por otro lado existe una motivación muy grande por parte de los niños, ellos están comprometidos y luego de esta experiencia llegan a sus casas comentando lo ocurrido y los niños terminan enseñándole a los adultos, por eso nosotros valoramos el esfuerzo de estos jóvenes y el trabajo conjunto realizado con el Ministerio del Medio Ambiente.” Aseguró Rodrigo Farias, Coordinador para Chile de Parley For The Oceans, Empresa Fundación internacional, que se dedica a retirar los plásticos de los Océanos para crear productos que sean útiles para el ser humano.

Por su parte el Inspector General del Colegio Los Libertadores, Fernando Gómez, valoró el trabajo realizado por los niños y agradeció la iniciativa, “Siempre cuando nuestro Colegio sale a realizar alguna actividad fuera del establecimiento, nuestros niños son un ejemplo, a pesar de no ser fácil andar en la playa con 70 alumnos, se portaron un 7 y eso es porque están motivados, por eso es fabuloso el trabajo realizado por el Ministerio del Medio Ambiente y Parley, que incorpora a los estudiantes en esta importante tarea de mejorar nuestro entorno y nuestras vidas”, aseguró Gómez.

La actividad, en que los participantes compartieron con el destacado Surfista nacional Ramón Navarro, finalizó con regalos para los niños y profesores, como muestra de agradecimiento por su importante labor y compromiso con el Medio Ambiente.