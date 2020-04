“La directiva del Colegio Médico de Rancagua, enfatiza en el cumplimiento de estos protocolos, sobre todo a los funcionarios que, trabajan en salud, pues ellos están doblemente expuestos y por eso se hace necesario que su cuidado sea al máximo.”

Rancagua, 17 abril 2020.- Tras conocerse casos de personal de salud que han dado positivo al covid-19 en otras regiones, la Directiva del Colegio Médico de Rancagua es enfático en precisar que “como profesionales de la salud debemos cumplir los protocolos a cabalidad “. y hace un llamado a todos los trabajadores de la salud, a cautelar los protocolos de prevención general, no sólo durante sus labores asistenciales, sino también en la comunidad y los medios de transporte, tal como no exponerse a reuniones o asistir a lugares donde podrían contagiarse.

Es importante mantener el resguardo de las medidas de prevención que se han entregado a la población en general, el autocuidado en todos los espacios donde nos desarrollamos, pues así evitamos el ser portadores de este virus, hacia nuestros hogares y nuestro lugar de trabajo, como se ha visto en los últimos días. Los riesgos si bien están en los lugares clínicos, no olvidar que también están fuera de él.

Por eso la importancia de reafirmar el cumplimiento de todas las medidas sanitarias, ante esta pandemia, una enfermedad de agresiva contagiosidad y que ya ha cobrado muchas vidas.

Las medidas para prevenir covid-19 en funcionarios de salud:

*Distanciamiento social

*Respetar el metro ½ de distancia si tenemos que salir en la comunidad y en el recinto asistencial.

*Evitar tocar la superficie de los recintos hospitalarios y de la comunidad.

*Quedarse en casa en los periodos de cuarentena preventiva

*lavado de manos por 20 segundos.

*Uso y retiro adecuado de elementos de protección personal. Delantal mangas largas y guantes.

*No circular en la comunidad con ropa o uniforme clínico.

*Permanecer en la ciudad de su vivienda y no salir a segundas viviendas.

*Disminuir la circulación general en distintas áreas, dentro y fuera de los recintos de salud.

*Evitar el uso de accesorios no esenciales (incluye collar, anillo, reloj) y resguardar el aseo y desinfección de elementos que usemos en la atención y resguardar el contacto de credencial con superficies.

*Cuidar el uso de cabello tomado, barba y bigote corto.

*Desinfección de accesorios como teléfonos celulares y anteojos.

*Disminuir las aglomeraciones en los horarios de colación de el personal, manteniendo también las distancias recomendadas.

Estas recomendaciones van unidas, se deben respetar todas, para así no contagiarse y/o contagiar a otros. Sin duda, debemos adaptarnos a comportamiento usual pre-covid-19, pero de todos depende, que este virus no se propague. El autocuidado es importantísimo, pues no sólo nos estamos resguardando nosotros, nuestras familias, a la población más vulnerable o sensibles a contagiarse y a compañeros de trabajo de recintos asistenciales.

La directiva del Colegio Médico de Rancagua, enfatiza en el cumplimiento de estos protocolos, sobre todo a los que, trabajan en salud, pues ellos están más expuestos y por eso se hace necesario que su cuidado sea al máximo.