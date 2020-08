“En primera instancia el desplazamiento entre comunas con distintas fases en el plan Paso a Paso pareciera ser algo confuso, pero no es así. Se basa simplemente en la premisa de que cualquier desplazamiento en, por o hacia una zona en cuarentena requiere permiso en Comisaría Virtual”, explicó la coordinadora regional de Seguridad Pública, Macarena Matas.

A partir del lunes 10 de agosto, las comunas de Rancagua, Machalí y Graneros comenzarán con paso 2 de Transición, la comuna de Rengo continuará en paso 1 de Cuarentena, mientras las restantes 29 comunas de la Región de O’Higgins continuarán en paso 3 de Preparación.

El que las comunas se encuentren en distintas fases del plan Paso a Paso genera un desafío en los traslados entre comunas, para mantener la seguridad sanitaria de cada uno de los territorios en particular.

“En primera instancia el desplazamiento entre comunas con distintas fases en el plan Paso a Paso pareciera ser algo confuso, pero no es así. Se basa simplemente en la premisa de que cualquier desplazamiento en, por o hacia una zona en cuarentena requiere permiso en Comisaría Virtual”, explicó la coordinadora regional de Seguridad Pública, Macarena Matas.

“Las comunas en fase 1 tienen cuarentena todos los días de la semana, por lo que siempre es necesario contar con un permiso para moverse de un punto a otro. Las comunas en transición, paso 2, tienen cuarentena los sábados, domingos y festivos, por lo que requieren permiso sólo para esos días. Las comunas en fase 3 de preparación, así como las fases siguientes, no tienen cuarentena por lo que no es necesario permiso para moverse dentro ellas”, detalló la autoridad.

Cuando se requiere ir desde una comuna sin cuarentena a una comuna con cuarentena, ya sea cuarentena total o de fines de semana, la persona debe solicitar un permiso de desplazamiento en Comisaría Virtual en las categorías que allí se indican.

“Las comunas que no están en cuarentena cuentan con un único permiso a la semana para poder ir a las comunas que si tienen esa medida vigente. En términos simples, si alguien debe ir a Rengo, cualquier día de la semana, siempre necesitará permiso. Y si deben ir a Rancagua, Machalí o Graneros, necesitarán permiso los sábados, domingo y festivos que es cuando las comunas de Transición tienen cuarentena”, añadió Macarena Matas.

Registro en Comisaría Virtual

A partir del lunes 10 de agosto, se requerirá registro en la página web de Comisaría Virtual para poder solicitar permisos de desplazamiento. Según indica la autoridad “el procedimiento es rápido y sencillo y sólo necesitará los datos de su carnet de identidad, domicilio y un email vigente”.

“Hacemos un llamado a la comunidad a no bajar la guardia, a no bajar los brazos, porque este sistema no es estático, podemos retroceder o avanzar. Así como en un momento le dijimos quédese en casa, hoy agregamos quédese en su comuna”, finalizó la coordinadora regional de Seguridad Pública.