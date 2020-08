Organizadores, artistas y medios asociados destacaron el alcance y la calidad del evento, que en sus tres noches de emisión contó con miles de reproducciones e interacciones del público.

En un gran éxito de audiencia se transformó la primera versión del “Festival Como en Casa”, organizado por la Universidad de O’Higgins y que convocó a 12 cantantes y dúos emergentes de las tres provincias de la región. El encuentro, que se desarrolló entre el viernes 31 de julio y el domingo 2 de agosto, registró más de dos mil interacciones por jornada, superando las 14 mil reproducciones en las redes sociales de la Universidad.

El festival, organizado por la Dirección de Extensión, el Comité Cultural UOH, la Dirección de Comunicaciones y que contó con el apoyo de la Ilustre Municipalidad de Lolol, surgió como una respuesta al cierre de lugares de reunión como teatros, bares y restaurantes, y la prohibición de encuentros masivos debido a la crisis sanitaria por el COVID-19.

La Directora de Extensión de la Universidad de O’Higgins, Clemencia González, valoró la buena recepción por parte de la audiencia, destacando que “nuestro principal objetivo era ir en ayuda y reconocer el trabajo y talento de las y los artistas de la región. Sabemos que la situación para muchos de ellos es crítica y que están pasando por un momento complejo. Con esta iniciativa, nuestra universidad les está diciendo que sigan adelante, que hay una comunidad que los apoya, reconoce y valora”.

Diego Rivera, estudiante e integrante del Comité Cultural de la UOH, comentó que “cumplimos con entregar tres noches diferentes, con variados estilos. Fue una muestra regional del talento de las y los artistas de diferentes comunas de la región. Tuvimos gran interacción de la gente, fueron cientos los comentarios que recibimos en vivo durante las tres jornadas y todos muy positivos por lo demás. Quedó mucho ánimo para una segunda versión”.

Una nueva ventana para difundir el talento regional

Juan Enrique y Talentos del Tagua Tagua tuvo la tarea de cerrar el festival en su segunda noche. Transmitió desde su Academia de Talentos y para él se trató de una importante ventana para “los artistas y eso es maravilloso. En los tiempos en que estamos, el medio de poder comunicarnos y mostrar nuestro trabajo es cien por ciento virtual. Existen cosas que mejorar, pero la proyección y la oportunidad que está dando la universidad a los artistas de la zona es algo maravilloso”.

En tanto Natalia Olivares, “Ratalia”, fue una de las exponentes del blues en el festival. Desde su tribuna, agradeció y felicitó tanto a la Universidad de O´Higgins como a todo el equipo técnico que hizo posible la emisión, “por la paciencia y empatía de responder cada pregunta que teníamos”. Destacó también la difusión, ya que después de su presentación “me ha felicitado mucha gente que no conocía mi música, lo que me ha dejado muy contenta. Es tan grato que este evento haya salido a flote, ya que nos da a entender que los escenarios no se acabaron para nosotros, sino que se transformaron”.

Finalmente Camila Salgado, vocalista de Sombras y Siluetas, también valoró su participación en el evento. “Fue una instancia que ayuda mucho en el contexto en que nos encontramos para darnos a conocer como banda. El que se nos brinden estos espacios nos permite llegar a gente nueva, gracias a una difusión increíble ya que además de las redes de la UOH también se transmitió en varias radios. Esperamos que cuando pase la pandemia se haga algo en vivo y poder participar”.

Medios colaboradores

Uno de los aspectos más importantes que facilitaron el éxito del festival fue el apoyo de 12 medios de comunicación que retransmitieron el evento a través de sus señales de radio, televisión, páginas web y redes sociales.

La Directora de Extensión agradeció este compromiso “hacia el festival y la Universidad de O’Higgins. Gracias a ellos seguimos fortaleciendo nuestras redes en Cachapoal, Colchagua y Cardenal Caro”.

Fernando Troncoso, creador y conductor del programa La Ventana Club que se transmite diariamente por diversas señales FM de Cardenal Caro, destacó la iniciativa de la UOH “por la visión que tiene sobre la inclusión y de resaltar lo nuestro. Quiero agradecer la gestión del Rector Rafael Correa y del tremendo equipo que ha conformado, no solo para ejecutar eventos como este, sino que para sacar adelante la gran cantidad de proyectos que tiene a su cargo”.

Javier Limardo del Diario Electrónico Última Hora, primer medio en sumarse al festival, recordó que “apenas nos enteramos quisimos ser parte de inmediato. Creemos en la relevancia de dar imagen, voz y difusión a nuestras y nuestros cantantes. Felicitamos a la Dirección de Extensión y el Comité Cultural de la UOH por esta importante vitrina”.

Espacios culturales en red

Por último, es importante destacar, como lo señala la Directora de Extensión, el significativo apoyo brindado por el Centro Cultural y Cívico de Lolol hacia esta iniciativa. De esta manera, el festival se transformó en la primera acción que “materializa el convenio de colaboración que nuestras instituciones firmaron recientemente. Este es un claro ejemplo de que si trabajamos en red con los espacios culturales existentes en la región lograremos un trabajo colaborativo potente que contribuya a fortalecer el ámbito artístico regional”.