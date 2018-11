Lucho Gatica (1928-2018)

Durante la eucaristía celebrada en la Catedral de Rancagua, el alcalde Eduardo Soto informó que se harán los trámites para renombrar el Teatro Regional con su nombre.

Ante una Iglesia Catedral llena, autoridades, familiares, estudiantes y vecinos en general despidieron como se merece al gran artista e Hijo Ilustre de Rancagua, Lucho Gatica, que recordemos falleció durante la tarde del martes 13 de noviembre en su residencia de México.

La misa sin cuerpo presente fue presidida por el padre Cristián Giadach, y contó con la presencia de la ministra de Cultura, Consuelo Valdez; el senador Alejandro García Huidobro; el Intendente de la Región de O’Higgins, Juan Manuel Masferrer; el alcalde de Rancagua, Eduardo Soto, más concejales, directores de colegios y representantes de las fuerzas vivas de la ciudad.

La eucaristía contó con la presencia del Coro de Profesores, quienes entonaron algunas de las piezas religiosas. Además, asistieron los representantes de los establecimientos educacionales municipales de Rancagua, con sus respectivos estandartes. Destacado fue lo del tenor lírico Tito Beltrán que asistió a la misa de Lucho Gatica para interpretar un emocionante “Ave María” y al finalizar la liturgia el icónico “Bésame mucho”, canción que se hizo mundialmente famosa gracias a la voz de Lucho Gatica, y que fue coreada por todos los asistentes a la Catedral.

“El bolero fue algo muy emocionantes, porque vi al público como se secaba las lágrimas, como se emocionaba al mismo tiempo que cantaba conmigo. Despedirlo cantando una de las canciones que él hizo famosa en el mundo, es lo más bello que podría haber sucedido. Yo me emocioné, estuve a punto de que cayeran lágrimas, tuve los ojos tiritando, me contagió el público”, indicó el tenor lírico, una vez finalizada la misa.

Seguirán los reconocimientos

Sin dudas que “El Rey del Bolero” es uno de los personajes más famosos de la historia de la ciudad de Rancagua. La fama mundial que alcanzó con su carrera internacional lo dejan en un sitial destacado de la música. Es por ello que, durante la ceremonia de despedida, el alcalde Eduardo Soto anunció que se realizará el trámite para renombrar el Teatro Regional con el nombre de Lucho Gatica.

“Cuando él cumplió 90 años nosotros inauguramos su escultura; cuando se conoció la noticia de su fallecimiento, espontáneamente la gente llegó al monumento para depositar una flor, un homenaje musical, dejar un recuerdo. Creo que el mejor lugar que pudiera aspirar un artista que lleve su nombre, es un teatro, y este es el compromiso; Rancagua entregó los homenajes que correspondían, el más importante es esta escultura, pero hoy el Teatro Regional por siempre llevará su nombre”, indicó el alcalde.

Similar visión tuvo la ministra de Cultura, Consuelo Valdez. “Ha sido un homenaje maravilloso, muy sentido, muy humano, muy cálido, en que se ve el tremendo cariño que existe por Lucho Gatica. Estoy segura de que su recuerdo, su memoria, su generosidad, su talento, va a ser siempre muy recordada. Hoy me he adherido a estos sentimientos y a compartir con ustedes el orgullo, la gratitud. El mejor homenaje es recordarlo siempre, no olvidarlo nunca”, indicó la secretaria de Estado.

Por su parte, el Intendente Juan Masferrer señaló que “nos sentimos orgullosos como gente de la Región de O’Higgins y particularmente como rancagüinos. Todos los homenajes son pocos para todo lo que le entregó a la música. Aprovecho de aplaudir la iniciativa de la Municipalidad de Rancagua para que el Teatro Regional pueda llevar el nombre de Lucho Gatica”.

Por último, el tenor Tito Beltrán, señaló que: “despedimos a lo más grande que hemos tenido como representante en el mundo, desde Japón, China, Rusia, Estados Unidos, en todas partes que he estado escuchaba su música. Cantó con Frank Sinatra, con Elvis Presley, con los más grandes. Ahora, el alcalde: darle el nombre de Lucho Gatica al Teatro Regional, es lo mejor que podría haber decidido, porque mejor representante, no pueden tener”.