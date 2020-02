En entrevista con Última Hora, la Concejal por Rancagua acusa desconexión y falta de sintonía con la gente en medio de estallido social.

“Todo este estallido se podria haber evitado escuchando más a la gente. De repente a los politicos se nos suben un poquito los humos y nos cuesta estar en sintonia con la gente”. Así empieza la Concejal Pamela Jadell a referirse respecto del porqué del estallido social. Conflicto, que se extiende desde Octubre en el país y que aún no encuentra soluciones claras.

Hablando de las demandas que se han manifestado, señaló que “las demandas que estan planteando los rancaguinos y el pais en general son absolutamente legitimas. Tenemos problemas en salud, educación. en las pensiones, en transportes en seguridad. las cosas tienen solucion cuando se conversan, esto es igual que las familias, todas tienen problemas, pero se solucionan conversando y con empatía. Si se toman decisiones en conjunto se pueden dar soluciones”. Sobre el futuro inmediato y en el corto plazo, acerca del movimiento social, dijo sentir que “hoy esto se escapo de las manos pero podemos todavía tratar de solucionarlo. Tengo miedo que llegue marzo, me asusta, ésto porque hay un grupo pequeño, que no quiero atribuir ni a las barras bravas ni al narcotrafico, pero un grupo pequeño que está disconforme. Me encantaria sentarme con ellos y saber porque están destruyendo la ciudad”.

Si considera justas las demandas sociales, recalcó que “apoyo absolutamente las demandas sociales, pero no apoyo los desmanes y el daño que se esta causando a la propiedad privada, porque no tienen la culpa. Es gente que entrega empleo. Con mucha pena veo como distintas empresas están cerrando y despidiendo gente”.

Consultada respecto de las vacaciones de las autoridades, indicó “hay que separar dos cosas. Todos tenemos derecho a descansar, eso es lo normal, ahora bien, el momento no es el más indicado. Debiesemos estar trabajando en conjunto en como vamos a solucionar el tema. Si yo tengo problemas en mi casa no me voy de vacaciones, hay que solucionar los temas y despues ver las vacaciones y como las vamos a disfrutar”. Sobre el manejo del Gobierno en el conflicto, dijo no adornar la situación “Claramente se está manejando mal el tema. Desde arriba, el Presidente Piñera no tenido la capacidad de liderar esto como esperabamos, no está a la altura. Yo voté por el, no me arrepiento de haberlo hecho, pero no está a la altura”.