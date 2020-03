Las representantes de diferentes áreas fueron elegidas por un concurso donde fueron postuladas por la misma comunidad.

Rancagua, 9 marzo 2020.- Siete mujeres de siete áreas diferentes fueron condecoradas durante la mañana de hoy lunes, debido a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

El evento se llevó a acabo en la mañana de este lunes en el salón Klauss de Rancagua, hasta donde llegaron las siete mujeres premiadas, además de sus acompañantes y parte de la comunidad que las eligió.

Se trata de Leticia San Martín en el área de la cultura, Lucía Miranda en el área religiosa, María Teresa Carraco en el área del deporte, Genoveva Silva en área de Justicia, Jeanette Riquelme en el área de Salud, Marcela Miranda en Educación y Jenny Garrido en el área social.

El alcalde de Rancagua, Eduardo Soto Romero, indicó en la ocasión que “hoy queremos reconocer a algunas de las mujeres trabajadoras y esforzadas de Rancagua, que se han destacado por ser ejemplos a seguir de vocación desinteresada por el prójimo y por su trabajo constante. Necesitamos que sientan que valoramos su compromiso y queremos que continúen haciendo esta labor durante mucho tiempo más y que sepan que las admiramos en su trabajo y su compromiso”, indicó el edil.

Una de las mujeres destacadas, Lucía Miranda indicó estar sorprendida y emocionada por este homenaje ya que “yo trabajo con niños con discapacidad mental y llevo 43 años haciendo esto y me emociono porque nunca me había pasado que me hagan un reconocimiento y no sé cómo supieron”.

Por su parte Jenny Garrido, la mujer bombero y maquinista que también fue destacada en el día Internacional de la Mujer, indicó que “es un lugar donde las mujeres se han destacado en lugares donde no habían estado hasta ahora y es importante que se reconozca y se de a conocer que una mujer puede cumplir con esta labor”.

Por su parte Leticia San Martín señaló que “yo me destaqué en el ámbito de la cultura porque practico radioaficionado durante más de 31 años. No tiene fines de lucro y damos a conocer parte de nuestro país al mundo en cultura, costumbres y cosas destacadas de nuestro país. Fue una sorpresa y esto nos motiva a seguir adelante con mi grupo de mujeres radioaficionadas con las que conformamos el primer grupo de mujeres radioaficionadas de Chile y el mundo”.

La medalla del Día Internacional de la Mujer, es una condecoración creada este año con un decreto municipal, por lo que se convertirá en una tradición en la que se espera poder destacar año a año a mujeres que sean reconocidas por su propia comunidad.