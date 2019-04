Según los datos de ComparaOnline los chilenos prefieren visitar Cuba (20.8%), Brasil (16.5%), Estados Unidos (14.0%), República Dominicana (12.3%), Colombia (7.5%), España (7.3%), Argentina (5.4%) México (5,4%) e Italia (3.9%).

No son muchas las épocas del año en las que se puede realizar un pequeño viaje de pocos días para disfrutar de un tiempo con los amigos, pareja o familia y así desconectarse de la rutina. Muchos aprovechan Semana Santa para realizar esta pequeña escapada. A continuación conocerás cuáles son los destinos más elegidos por los chilenos y cuáles son los puntos que te tienes que fijar a la hora de contratar un seguro de viajes y las razones por las que no puedes dejar de contratar uno.

Según los datos de la Junta Aeronáutica Civil (JAC) el año 2018 los destinos más recurridos por los chilenos fueron principalmente Buenos Aires, Lima, Sao Paulo, Bogotá, Miami, Ciudad de Panamá, Río de Janeiro, Madrid, Mendoza, Mendoza, Córdoba.

En el caso del 2019 considerando la contratación de asistencia de viajes, los diez destinos a los que más viajan los chilenos en Semana Santa son Cuba (20.8%), Brasil (16.5%), Estados Unidos (14.0%), República Dominicana (12.3%), Colombia (7.5%), España (7.3%), Perú (7.0%), Argentina (5.4%), México (5,4%) e Italia (3.9%).

En este sentido, a la hora de realizar un viaje es sumamente importante contratar un buen seguro de viaje, es necesario tener en consideración que cada destino tiene sus requerimientos específicos, ya que hay lugares que necesitan mayor cobertura que otros. Es muy diferente realizar un viaje en familia o en pareja hacia Europa, que ir con un grupo de amigos a aventurarse a Ecuador o el Amazonas.

El comparador online, aconseja que los viajeros se fijen en los detalles que las asistencias de viaje entreguen y elijan la opción que más les acomode tanto en precio como calidad. En este sentido atenderte por una urgencia médica fuera del país puede llegar a ser más caro de lo que pensabas, según los datos de ComparaOnline tener neumonía con dos días de internación tiene un valor desde US$ 3.500 hasta US$ 8.000, gastroenterocolitis con dos días de internación cuesta desde US$ 2.000 hasta US$ 4.500 y fracturas con internación desde US$ 1.500 hasta US$ 5.000.

