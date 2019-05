Para contratar una asistencia en viaje es necesario tomar en consideración varios factores. Desde ComparaOnline.cl entregan los mejores consejos dependiendo del destino y la cobertura.

Cada año aumenta la cantidad de chilenos que viajan al extranjero, ya sea por viajes de negocios, vacaciones en familia, viaje en pareja o con los amigos. Sin embargo, a la hora de realizar una salida aún existen personas que no creen en la importancia de contratar un buen seguro de viaje y si bien algunos simplemente no contratan el servicio, otros lo hacen con una cobertura muy baja que no alcanza a cubrir problemas médicos o más graves.

Todos los destinos tienen modalidades de viajes diferentes, por lo que no todos los lugares necesitan los mismos servicios y coberturas que otros, no es lo mismo hacer una travesía a una selva que ir a un viaje turístico a Europa. En este sentido, hay un punto que tienen en común cada uno de ellos y es que siempre está el riesgo de sufrir alguna enfermedad o accidente. Por más que el destino sea seguro, siempre existe la posibilidad de un inconveniente que si no tiene la cobertura necesaria con un buen seguro en Asistencia en Viaje pueden terminar pagando grandes sumas de dinero.

“La cobertura en asistencias depende de cada grupo en particular; aunque para algunos son más importantes las coberturas que complementan indemnizaciones de aerolíneas por modificaciones de vuelo o pérdida de equipaje, lo más importante es fijarse en la cobertura de accidentes y de enfermedades, ya que es lo que te podría salir más costoso y que puede poner en riesgo la vida”, asegura Marcio Hamano, Gerente en asistencia en viajes de ComparaOnline.cl.

El experto explica, que existen coberturas específicas dependiendo de la modalidad de viaje, en las cuales, los compradores de Asistencia en Viaje deben fijarse. Por ejemplo, en caso de viajar con la intención de hacer un deporte extremo, se debe revisar que la asistencia cuente con esta cobertura. Antes de emprender rumbo es muy importante fijarse en el lugar que se está visitando y así decidir cuál seguro es el adecuado. “En nuestro comparador ya tenemos los productos filtrados, según su cobertura: para Europa al menos se debe tener 30.000 euros de cobertura en accidente/enfermedad; en cambio, para viajar a América del Sur los costos asociados a cualquier atención médica son de menor costo.

Aconsejamos que las personas se fijen en estos detalles y elijan un seguro que tenga una alta cobertura médica”, afirma el Gerente.

Para tener noción del gran gasto que puede llevar no contratar un seguro, según los datos de ComparaOnline tener neumonía con dos días de internación tiene un valor desde US$ 3.500 hasta US$ 16.000, gastroenterocolitis con dos días de internación cuesta desde US$ 2.000 hasta US$ 12.000 y fracturas con internación desde US$1.500 hasta US$ 35.000.

De esta manera es muy importante que siempre se contrate Asistencia en Viaje hacia cualquier destino que una decida visitar ir sin importar si son 2 o 10 días porque en cualquier momento pueden suceder inconvenientes. Si ya tienes el pasaje comprado o tienes pensado un viaje próximamente puedes aprovechar el CyberDay del 27 al 29 de mayo, donde ComparaOnline tendrá hasta un 50% de descuento en Seguros de Viajes.