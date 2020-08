Se trata de un recinto deportivo que tendrá una piscina temperada semi olímpica con seis carriles.

Un largo camino concluyó este viernes, cuando el Consejo Regional de O’Higgins aprobó cerca de 3 mil 900 millones de pesos para la construcción de la tan esperada piscina temperada semi olímpica para la ciudad de Rancagua.

El alcalde de Rancagua, Eduardo Soto, dio los agradecimientos a “la Intendenta, Rebeca Cofré, al ex Intendente, Juan Masferrer, a la ministra del Deporte y a la ex ministra también y a Diego Ramírez, Seremi del Deporte, porque dentro de la infraestructura que hemos ido creando y en el proceso de democratizar el acceso al deporte, le hemos dado espacio a las personas que no tienen los recursos para acceder al entrenamiento deportivo. Nos quedaba quienes querían tener acceso a piscina temperada con acceso gratuito y hoy ese sueño se cumple”, indicó el edil de la capital regional.

Por su parte, Gerardo Contreras, presidente de la Comisión de Salud, Medio Ambiente y Deporte del CORE de O’Higgins, señaló que “es una inversión histórica que se está realizando en materia de deporte en nuestra región de O’Higgins. De catorce puntos que la ministra anunció a nivel país de centros Elige Vivir Sano, la región se adjudicó tres, uno de ellos en Rancagua. Esta decisión viene a hacer justicia, tanto para los deportistas como para la gente que quiera practicar la natación”, señaló el presidente de la comisión del CORE O’Higgins.

El Seremi del Deporte, Diego Ramírez, también resaltó lo que significará para la ciudad de Rancagua este nuevo reciento, ya que “esto significa una piscina temperada de casi 2.800 metros cuadrados de construcción y con todos los equipamientos necesarios para albergar la recreación, la formación, la rehabilitación y las competencias en un sector que la Municipalidad ha decidido y que tiene mucho de justicia ya que democratiza el deporte”. Señaló la autoridad regional deportiva.

Cabe destacar que este recinto deportivo que albergará la moderna piscina olímpica, se ubicará en La Avenida La Compañía a un costado del CESFAM 5, Juan Chiorrini y podría estar disponible a finales del año 2021.