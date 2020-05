O’Higgins es hoy una de las regiones con el menor número de casos de COVID19 en el país. Sin embargo, algunos detalles importantes en los totales no han dejado tranquilo al reporte de la Intendencia Regional.

Luego de semanas de cifras encontradas entre el Gobierno central y la Intendencia de O’Higgins, a raíz de los casos “falsos positivos” en un laboratorio en San Fernando, este 5 de Mayo recién coincidieron las cifras del reporte central y el regional. 136 son los casos que la página del Minsal desglosó en O’Higgins y los que en la vocería oficial regional, reportó también la Doctora Kira León. Sin embargo, estas cifras parecen no concordar del todo o al menos, no han sido entregadas al público de manera clara.

Si hacemos el ejercicio, y revisamos las cifras, hasta el caso 50 no hubo mayor problema en el detalle y en la concordancia entre las cifras de la Región y las que entregaba el balance del Minsal. Este enredo, del cual no parece terminar de salir la autoridad comienza en el momento en que los Casos 51,52 y 53 fueron mal diagnósticados en San Fernando. Desde ahí, y como se dijo en múltiples ocasiones desde las vocerías diarias que se entregan desde el Salon O’Higgins, había un desfase de tres casos con las cifras del Minsal, puesto que este último no había descontado aún los casos erroneos. A tal punto, que incluso la propia Seremi de Salud, Dra. Daniela Zavando, dijo hace un par de días que éstos serían eliminados del reporte nacional para hacer coincidir ambas cifras.

Sin embargo, y tras ser consultada el lunes 4 tras el reporte, la propia Autoridad Sanitaria dio pie atrás en este sentido e indicó que se estaba haciendo un trabajo de cuadratura de cifras con el Ministerio. Esto, tras revelar cuatro casos que no fueron notificados como regionales pero que se trataba de pacientes de la zona, y que fueron tratados en sus domicilios (dos en Quinta de Tilcoco, uno de Doñihue y uno de Rancagua). A pesar de ello, y aunque esta cuadratura se hubiese realizado contabilizando segun la palabra de la Seremi, cabe resaltar que también, los casos 68, 75, 89 y 98, correspondían a pacientes de otras regiones (dos en Maule, uno en la Araucanía y uno en Puente Alto) y si bien sus examenes se realizaron dentro de la red hospitalaria regional, sus casos fueron tratados en sus respectivos domicilios. Por ende, cuatro fueron los casos que se cuadraron como “nuevos” y cuatro debieron haberse sacado de este total siguiendo la misma lógica. También señaló, debido a que los números tampoco calzan con los informes epidemiologicos que publica Minsal, que esto podía deberse a errores en la base de datos cuando los doctores trabajaban las nominas, marcando incorrectamente las casillas de comuna o región. Este martes 5, la Dra. León entregó en su reporte 136 casos, precisamente por estos cuatro casos que entraron en el trabajo de “cuadratura” de la Seremia y el Ministerio, sin que ya se hable de responsabilidades por descontar o no los tres casos mal diagnosticados. Y aunque hubiesen sido descontados, y posteriormente sumados estos ultimos cuatro que se tomaron examenes en otras regiones, la cifra no sería de 136, sino que de 137.

Son varios los detalles de los ultimos reportes de cifras regionales. Entre ellos, la falta de detalle en la entrega de información, que ya no se detalle por caso. Hasta el caso 106, los reportes que se entregaban tenían detalles que iban más allá de la comuna, indicaban edad y posible contagio del paciente. Esto cambió sin mayor explicación y la información ha ido mermando, llegando al punto en que este 5 de mayo, solo se indicó la cantidad de casos nuevos por comuna, sin siquiera mencionar el sexo ni el orden de los casos. En el punto de prensa del lunes 4 de mayo, la Seremi Zavando dijo que se debía netamente a que desde la autoridad se pensó en acortar los tiempos y no hacer tan extensos los informes, situación que debería cambiar al día siguiente. Este martes, donde fue incluso más acotada la entrega de datos, se habló derechamente de no entregar “datos sensibles”. Un cambio en el discurso que llama la atención frente al público llamado de la Seremi de Salud realizado hace algunas jornadas, haciendo frente a filtraciones, donde señaló que el principal cuidado en el manejo de las cifras tenía como enfoque la transparencia de las mismas.