“La idea nace por querer compartir con la gente un entorno de bosque nativo único para la sexta región, que a mí en lo personal me fue cautivando por la diversidad de flora y fauna nativa y los cursos de vertientes naturales”, así se refiere Rodrigo Palacios, co-fundador de Chimbarongo Excursiones, empresa que forma parte del Nodo Corfo Turismo Chimbarongo, y que brinda servicios de treeking en la pre-cordillera de la capital del mimbre. Asimismo agregó que “todo comienza cuando un amigo que frecuentaba el lugar me pregunta si lo podría visitar con su grupo scout, al año siguiente me volvió a preguntar si se podría concretar su iniciativa, esto debido a la tremenda experiencia vivida en el lugar. Eso bastó para darme cuenta que la gente disfrutaba mucho del entorno y que era necesario concretar acciones al respecto, había una oportunidad de negocio”.

Con la idea de desarrollar un proyecto turístico innovador y junto a su hermano Manuel, realizaron la habilitación de senderos para desarrollar adecuadamente la actividad de treeking, con distintos niveles de dificultad en los cerros del sector La Rubiana, ubicado en San Juan de la Sierra, comuna de Chimbarongo. Posteriormente adquirieron caballos para cabalgatas y en la actualidad se encuentran en proceso de regularización para obtener la patente de camping y ofrecer alojamiento, realizando una oferta integral, en un entorno mágico, pleno de naturaleza, flora nativa y fauna local que encanta a los visitantes y turistas.

El compromiso de emprender en este tipo de negocios lleva particulares desafíos, uno de ellos ha sidoeducar a la gente que visita el territorio, a quienes han debido capacitar y educar para no dañar arbustos, árboles y fauna existente. En este sentido puntualizó, “inculcar el valor y respeto por la naturaleza, hemos trabajado por evitar que quienes nos visiten, cuiden la limpieza del lugar y no se realicen fogatas en lugares no permitidos, previniendo con ello incendios forestales. Para ello, hemos diseñado un reglamento para nuestros visitantes con el fin de educarlos para cuidar el entorno”.

Sin duda emprender en medio de un hábitat pleno ya es gratificante, sin embargo Rodrigo Palacios valora además “el escuchar el testimonio de muchos visitantes que agradecen la oportunidad de llegar a un lugar, que les permita desconectarse de su rutina y sintonizar con la magia de la naturaleza es un orgullo.”

Un nuevo peldaño es el que tiene este joven emprendedor, con la idea de perfeccionar su inglés apuesta a recibir turistas extranjeros que puedan conocer y disfrutar de la riqueza y belleza de la zona, generando fuertes vínculos con nuevas culturas y que sean ellos mismos embajadores de Chimbarongo Excursiones.

El director regional de Corfo O´Higgins, Andrés Lorca Saavedra, destacó el desarrollo de la empresa y su apuesta en el área turismo por parte de los jóvenes emprendedores, indicando que “Chimbarongo Excursiones es una empresa que sin duda potencia y da un realce al turismo de la zona, ya que aprovecha la naturaleza y el deporte outdoor, complementándolo con el cuidado del medio ambiente y concientizando a los visitantes y turistas”.

Tania Parraguez Cabello, jefa Regional del Copeval desarrolla y cercana al rubro turístico, comenta que la apuesta de excursiones se está logrando con bastante éxito en todas las áreas turísticas, es por esto que los senderos con los que cuenta esta expedición, son sin duda una experiencia que hay que vivir. Se ha logrado una mejora importante con las actividades del NODO Turismo Chimbarongo.

Finalmente Lilian García Rivers, coordinadora del Nodo y Ejecutiva de Bigesta Consultora, destacó el aporte que la empresa representa al grupo indicando que, “Chimbarongo Excursiones se complementa perfectamente a las rutas turísticas, dando integración y haciendo aún más atractivo Chimbarongo, siendo un destino permanentemente por descubrir.”

DATOS DE CONTACTO

Chimbarongo Excursiones

Rodrigo Palacios

Facebook: Chimbarongo Excursiones

Web: www.visitachimbarongo.cl

Mail: rodrigopalaciosn@gmail.com

Fono: +56 9 8131 2242