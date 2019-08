Ballbreaker, importante y reconocida banda tributo de AC/DC, también estará presente en los conciertos.

Una visita histórica llegará a Gran Arena Monticello el próximo viernes 2 de agosto: Dave Evans, el primer cantante de la banda AC/DC, llegará a nuestro país con los grandes éxitos de una de las agrupaciones de hard rock más importantes del mundo.

Como previa al show de Gran Arena Monticello se realizarán dos shows íntimos en Chile: el 7 de junio en Trotamundos Terraza de Quilpue y al día siguiente en el Hard Rock Café.

Dave Evans, de origen galés criado en North Queensland, Australia, se trasladó a Sidney, donde conoció a los hermanos Malcolm y Angus Young, Colin Burgess y Larry Van Kriedt, con los que formó AC/DC, que con el tiempo llegó a ser considerada como una de las bandas de Hard rock más grandes de todos los tiempos y de la que Evans fue el primer vocalista.

El primer concierto de AC/DC fue en el Cheequers Nightclub de Sídney en el día de Nochevieja de 1973, donde la banda presentó en vivo su primer single ‘Can I Sit Next To You Girl / Rocking in The Parlour’. Poco después, diversos enfados con los hermanos Young llevaron a Dave a abandonar la banda. Fue sustituido por Bon Scott, a quién Malcolm y Angus habían conocido poco tiempo antes.

Dave siguió su carrera en solitario en una banda llamada Rabbit, con quienes grabó un par de discos, “Rabbit” y “Too Much Rock And Roll”, y apareció en numerosos shows de televisión. Después de unos años de ausencia, en 1985 formó Dave Evans and Thunder Down Under, banda que grabó un disco de tributo a AC/DC. Ese álbum tributo se llamó ‘A Hell of a Night’ y fue grabado en vivo, como conmemoración al 20º aniversario de la muerte de Bon Scott.

Ballbreaker la banda que acompañará a Dave Evans en nuestro país, es AC/DC en Chile siendo reconocida como una de las pioneras y mejores bandas tributo a nivel nacional, con una larga y consagrada trayectoria realizando presentaciones a lo largo de todo Chile y participando en grandes eventos, además destacada en otras latitudes como parte de las 20 bandas oficiales tributo a AC/DC más destacadas a nivel mundial, en la afamada página española LET THERE BE ROCK ( www.ac-dc.galeon.com )

Además tienen el honor de ser la única agrupación tributo a nivel mundial mencionada en la biografía autorizada de AC/DC, de la conocida biógrafa Susan Masino (New York 2007)

Ballbreaker, en sus 17 años de existencia, ha aportado significativamente no sólo a la escena del rock tributo, sino que también a la escena del rock en general, despertando en cada presentación el interés de muchos por este estilo, y principalmente, alimentando el alma rockera.

COORDENADAS:

Dave Evans en Gran Arena Monticello

Viernes 2 de agosto

Gran Arena Monticello

21.00 horas

