Como un hecho impensado, digno quizás de un guión para la pantalla grande. Una vertiginosa carrera en ascenso que a medio mundo tiene maravillado. Antiguos profesores, amigos y su familia, están fascinados con el nuevo rumbo en su vida. Catalina Saavedra González, 18 de edad, estudiante de medicina en la Universidad de O´Higgins, vive un momento de ensueño. Solo hace unos meses era activa y una de las más destacadas jugadoras del taller gratuito de fútbol femenino, que imparte la Corporación Municipal de Deporte Rancagua y la semana recién pasada, se confirmó su nominación a la selección chilena sub 20. “Sin duda desde el inicio destacó en el grupo. Tiene condiciones innatas que de inmediato llamaron la atención de los técnicos. Esta rama del fútbol era necesaria en Rancagua y valoramos ser los primeros que le dimos una connotación seria y responsable. Acá está el primer gran fruto del trabajo”, dice el gerente de la corporación, Pablo García.

En tanto, Catalina, afirma que, “desde muy pequeña me gusta el fútbol y estoy muy agradecida del apoyo que nos brindó la institución, porque creyó en nosotras y el proyecto. Ellos ayudaron a que me formara, no solo en el aspecto profesional, sino también, en lo humano y valórico que es muy importante. Espero que muchas otras jóvenes se interesen en el deporte y cumplan sus sueños. Yo de la escuela municipal, pasé a formar parte del plantel de O’Higgins y ahora estoy próxima a vestir la camiseta de mi país. Qué más puedo pedir, solo brindar las gracias a todos”.

Uno de los temas que más le preocupa a la deportista, es la continuidad de sus estudios superiores, “los que por ningún motivo abandonaré. Debo buscar la forma de poder compatibilizar ambas cosas, pues, las dos son parte fundamental en mi vida”.