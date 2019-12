Con varias salidas, y sin entrenador, comienza la temporada de

rumores en el Monasterio Celeste

Un éxodo masivo ha vivido O’Higgins desde el domingo recién pasado. Siendo el primer día del último mes del año, el Capo de Provincia anunció la desvinculación de su entrenador en la temporada 2019, Marco Antonio Figueroa. A través de su Twitter, el “fantasma” se anticipaba a lo que minutos después anunciaría el club por medio de un comunicado, escribiendo el siguiente mensaje, “Quiero informar que el club @OHigginsoficial me informó hoy al medio día que va hacer un cambio de Dt porque desea un nuevo proyecto agradecer al hincha y medios de comunicación de la zona por el cariño y respeto mostrado en este año y medio en el club muchas gracias”.

De esta forma, concluía un ciclo del entrenador que comenzó el 29 de Septiembre del 2018, con el empate dos a dos en Rancagua frente a Palestino, y culminó abruptamente con el fin anticipado del Campeonato Nacional. En poco más de un año al frente del club, Figueroa dirgió 30 partidos por el torneo nacional, ganando 14, empatando 5 y perdiendo 11. Su llegada al equipo, en un momento muy negativo, fue un punto de inflexión para safar de las posiciones bajas en la tabla de posiciones y quedar fuera de la Copa Sudamericana solo por un gol. Esta temporada, con momentos destacados y otros para el olvido, mantuvo al equipo en posiciones expectantes y de clasificación internacional prácticamente durante todo el año hasta la fecha 24, donde tras caer inesperadamente frente a la U. de Concepción quedó en la octava posición. Tras el fin del Campeonato, y no logrando el objetivo de la clasificación a torneos sudamericanos, el club decidió no renovar el vinculo con el siempre polémico entrenador.

Al día siguiente, comenzó la partida de jugadores del club. Miguel Pinto es quién lidera estas salidas. El experimentado portero, que llegó a ser Capitán en su momento, fue notificado el día lunes que no se le renovaría el contrato tras más de dos años en la institución celeste. Junto a él, Renzo López, Fabrizio Ramírez, Agustin Doffo, Marco Sebastián Pol y Rodrigo Yañez también dejan de vestir la camiseta celeste. A excepción de Yañez, todos los jugadores mencionados llegaron como refuerzos esta temporada al club, sin cumplir con las expectativas. Llama la atención el caso

de Marco Sebastián Pol, quién se integro a las huestes celestes en este segundo semestre luego de una larga negociación con tintes de novela, con Deportes Valdivia que incluyó incluso un video del delantero pidiéndole disculpas a la dirigencia y a los hinchas por trasladarse a Rancagua. Lucas

Fierro , es otro de los jugadores que termina contrato y no continuaría en el Club. Distinto es el caso de Albert Acevedo, Roberto Cereceda, Matías Cahais, Ramón Fernández y Jose Luis Muñoz, quienes también finalizaron sus contratos pero el club busca su continuidad. En el caso de Acevedo, las tratativas están avanzadas para que continúe una temporada más.

¿Y quienes llegan? La danza de nombres es extensa sobre todo empezando por la posición de entrenador. Si bien Francisco “Paqui” Meneghini es el nombre más mencionado y el que corre con ventaja para sentarse en el banco celeste, otros nombres como Patricio Graff y Nicolás Córdova también suman fuerzas. En el caso de Graff, lo aleja de Rancagua su contrato actual con Coquimbo Unido. En el caso de Cordova, lo preceden sus últimas malas experiencias en Wanderers y Universitario de Perú.

Jugadores también suenan muchos, sobre todo en la posición de arquero, donde hoy sólo está Luis Ureta. Nombres como Garcés, Batalla y Cano suenan en el Monasterio para colocarse bajo los tres postes. Desde el club, indican que lo primero será definir el nombre del nuevo adiestrador. Vuelven de sus préstamos Diego González (Rangers), Gerardo Navarrete (Coquimbo), Fabián Hormazabal (La Serena), Hugo Herrera (Lautaro de Buin), Matías Meneses (Santiago Morning), José Garcés (Lautaro de Buin), Bastian San Juan (Everton), Alejandro Márquez (Paraná) y Gustavo

Gotti, quién retorna de Santa Cruz tras convertir 8 goles en 12 partidos.

Así está hoy el panorama celeste, que aún tiene la incertidumbre, aunque cada vez más lejana de jugar una Copa Internacional.