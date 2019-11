Luego de la exitosa presentación que realizaron en Gran Arena Monticello el año pasado, Dios Salve a la Reina regresa al recinto de espectáculos el próximo sábado 30 de noviembre, para revivir la experiencia de ver a Queen en vivo.

La banda liderada por Pablo Padín, Ezequiel Tibaldo, Francisco Calgaro y Matías Albornoz presenta su mayor show en la historia: “Bohemian Rhapsody”, una presentación ambiciosa que recrea todas las etapas de la carrera de Queen, con énfasis en el concierto de Live Aid de 1985.

La banda celebra la creación de un nuevo concepto en espectáculos, esta vez orientado para

los espacios masivos, donde propone una recorrida sin respiro por la carrera de Queen desde 1973 a 1995, con temas para emocionarse como “Bohemian Rhapsody”, “We Will Rock You” o “We Are The Champions”.

Consagrada como nunca antes, la banda asumió nuevos desafíos, compartir escenarios con

artistas de la magnitud de Aerosmith, The Verve, Erasure y tocar para públicos mas diversos

llevándola música de Queen a la masas como era el deseo de Freddie Mercury.

COORDENADAS:

Dios Salve a la Reina; El mejor Tributo a Queen

sábado 30 de diciembre

Gran Arena Monticello

21.00 horas

Sistema de venta: Topticket.cl

Estacionamientos gratuitos