En la ocasión, fueron recibidas por el Subsecretario del ramo, con quien acordaron establecer una mesa de trabajo para acelerar las soluciones a más de 20 años de espera por construcción de viviendas definitivas.

Señalando que “lamentablemente solo con la presión y la protesta, las regiones podamos tener respuesta a tan importantes problemáticas como es la solución de vivienda”, la diputada de la Federación Regionalista Verde Social, Alejandra Sepúlveda, se refirió a manifestación que encabezó hoy, luego de 4 meses esperando poder reunirse con las autoridades del Ministerio de Vivienda, tras llegar con 3 buses llenos de vecinos y vecinas de diversos comités de vivienda de la VI Región.

Al respecto, la parlamentaria explicó que decidieron realizar esta acción de protesta “con dirigentes y vecinos de seis comités de vivienda de San Fernando, Pichidegua y San Vicente de Tagua Tagua, pues muchos de ellos llevan más de 20 años esperando por soluciones para la construcción de sus viviendas, otros tantos esperan por su vivienda definitiva desde el terremoto del 2010 – que si los hay aunque la autoridad quiera desconocerlos – y tras reunirnos con las autoridades locales sin conseguir nada, decidimos venir al ministerio para ser recibidos y escuchados, y la verdad que, tras la presión y el estrés que esto genera, nos vamos bastante satisfechos”.

“Primero agradecer que nos hayan escuchado, porque lamentablemente estuvimos 4 meses insistiendo sin éxito, y hoy día tuvimos la posibilidad de tener una respuesta y de establecer una mesa de trabajo que irá monitoreando realmente que esa respuesta se realice en la región, para concretar lo antes posible la construcción de las viviendas que para nosotros es lo más importante. Esperamos que con esta reunión y con esto monitoreo que se va a hacer incluso desde Santiago, podamos tener un buen término de este conflicto”.

Por su parte, el subsecretario de Vivienda y Urbanismo, Guillermo Rolando, explicó los acuerdos de la reunión sostenida, señalando que “son comités rurales que nos plantean que tienen una serie de dificultades, desde temas de suelo, homologaciones de subsidio, en los formatos de postulación, y la verdad que se arma una mesa de trabajo que va a estar anclada en el Serviu de la VI Región, por supuesto con todo el apoyo desde acá del gobierno central para poder ir destrabando cada uno de estos temas”.

Finalmente, la dirigente del comité de vivienda El Porvenir, de la comuna de Pichidegua, Solange Villarroel, agradeció la ayuda de la diputada “quien no ha desistido en acompañarnos en esta búsqueda para poder tener solución sobre nuestras viviendas en los sectores rurales. Y tras esta movilización, nos vamos con buena acogida del Subsecretario, con buenas respuestas, esperando que el lunes 6 de agosto, que tendremos reunión en el Serviu, tengamos mejores noticias aún sobre nuestra situación”. Consultada si cree que la presión de la manifestación dio resultados, la dirigente fue clara “si no peleamos aquí no resulta nada”, concluyó.

La actividad concluyó con la entrega de una carta dirigida al Presidente de la república, en La Moneda.