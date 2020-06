El parlamentario dijo además que “resulta patético que no se sepa qué significa la contagiosidad, que no haya datos de ninguna especie sobre los controles sanitarios efectuados en Machalí y Rancagua, y que tampoco haya información respecto de cuándo se inicia un anuncio oficial del ministro Paris, sobre la toma de PCR a domicilio”.

“Creo que estamos frente a una ineptitud francamente mayúscula. O’Higgins no merece que haya autoridades sanitarias que no sepan dónde están paradas y que no puedan responder lo básico que se le pide a cualquier autoridad”, dijo este jueves el expresidente del Colegio Médico y parlamentario por zona del Libertador, Dr. Juan Luis Castro, una vez concluido el informe diario regional sobre el COVID-19.

Castro, profundizó la idea señalando que “si estamos como estamos, no es culpa de la gente. Aquí hay otra cara de la moneda, que es el bajo nivel de determinadas autoridades para las circunstancias dramáticas que tenemos”.

El médico y parlamentario detalló que “en la región tenemos un setenta por ciento (70%) de contagiosidad, una de las más altas de Chile. Sin embargo cuando, a prácticamente a cinco días de cuarentena, se le pregunta a la autoridad sanitaria, como hoy: ¿Qué pasa y qué significa esa contagiosidad? ¿Qué significan los controles y cuantos se han hecho en materia sanitaria en Machalí y Rancagua? O ¿Cuándo comienzan las pruebas de PCR a domicilio? Como lo anunció esta mañana el ministro de Salud, no hay respuesta. Simplemente se ignora la situación”, sostuvo el Legislador.

“Dejemos de echarle la culpa la gente por incumplimiento de cuarentena, cuando hay autoridades que están por debajo de lo mínimo exigible cómo para saber controlar, y cómo dirigir una pandemia”, dijo para concluir el diputado Juan Luis Castro.