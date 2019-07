El recurso fue interpuesto por Patricia Torrealba, presidenta regional PS; Alba Gallardo, apoderada Lista PS O’Higgins; y por el propio diputado Juan Luis Castro.

El diputado por O´Higgins, Juan Luis Castro, en compañía de los diputados Maya Fernández y Marcelo Díaz, interpuso un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago. Lo anterior, en el marco de las “múltiples irregularidades” que habrían tenido cabida durante las elecciones internas del Partido Socialista en región de O´Higgins.

“Malas prácticas, acarreos, censuras, discriminaciones, así como la grave desprotección y desconocimiento de los derechos de los militantes”, serían algunas de las situaciones vividas en el proceso eleccionario. Esto, pese a las impugnaciones que en su debido momento se habrían realizado ante Tribunal Supremo de la colectividad.

Por esa razón “el recurso es contra el Tribunal Supremo del Partido Socialista”, dijo el diputado por el distrito 15 de O´Higgins, Juan Luis Castro.

El Parlamentario, señaló que antes de llegar a esta instancia el TS “fue advertido en dos oportunidades con sendos recursos interpuestos por los apoderados y abogados de nuestra lista”. Sin embargo y “a pesar de que en su momento dijeron que compartían el criterio de las irregularidades detectada por nosotros, finalmente no fueron reconocidas”.

Por tanto, “con este recurso estamos buscando en la justicia ordinaria algo que no fue posible dentro del Partido Socialista: colocar el imperio del derecho y poner a resguardo los derechos de las personas”, afirmó Castro.

En ese mismo sentido, el Legislador detalló que “incluso se está pidiendo una orden de no innovar, que significa, eventualmente, que se acoge la paralización y la suspensión de esa elección en la Sexta Región, para resguardar lo que siempre pedimos… una competencia abierta, limpia y con reglas claras, que en este caso no se respetó”.

Por otra parte el diputado Marcelo Díaz, apoderado de la Lista B, fue categórico al señalar que “si el Tribunal Supremo cometió un error y no lo enmendó, la elección de esos miembros del Comité Central por la Región de O´Higgins no es válida, y en consecuencia no deberían integrar el Comité Central. Ahí debiese repetirse la elección”.

“Todo esto ha tenido que ver siempre con el mismo propósito: elecciones limpias, y eso significa que las reglas se cumplen, y aquí no las está cumpliendo el propio Tribunal Supremo. Por eso, no queda otra alternativa que recurrir a la justicia ordinaria”, dijo Díaz.

Finalmente la diputada Maya Fernández, candidata a la presidencia del PS, se mostró preocupada por la situación en la zona del Libertador, “al tener en cuenta que en otra región se desechó, bajo la misma condición, la inscripción de listas que en O’Higgins se mantiene”.

Fernández, enfatizó que “se presentaron todos los alegatos posibles al Tribunal Supremo y no tuvimos respuesta, es por eso que hoy levantamos la voz de las y los compañeros de la Sexta Región, en respuesta a un compromiso adquirido desde el día uno”.

“La verdad es que no nos parece, sobre todo en un partido que cree tanto en la democracia como el Partido Socialista, que no se tenga la posibilidad de competir. Uno puede ganar o perder, pero siempre tiene que tener la posibilidad de competir”, dijo para concluir la diputada Maya Fernández.