El parlamentario por la región de O’Higgins y miembro de la Comisión de Salud de la Cámara, Juan Luis Castro, informó este jueves que pedirá el registro de la tramitación de retrasos de licencias médicas de los usuarios. Lo anterior ante la frase dicha este miércoles durante la interpelación al ministro de Salud, Jaime Mañalich, quien afirmó que el libro de reclamos de la Compin estaría lleno de felicitaciones.

Tras estas declaraciones, el diputado Castro sostuvo que pedirá datos duros sobre la gestión y también emplazará al ministro por sus dichos, al intentar demostrar que la institución funciona eficientemente, versus los reclamos de los usuarios.

“Miles de personas hoy siguen esperando que se les aprueben sus licencias médicas, luego que se las paguen y luego tramitarlas, para que pueda efectivamente hacerse el reembolso. Yo entiendo que en medio de un debate puedan lanzarse acusaciones livianas, pero en este caso, me duele que se juegue con el reposo por la enfermedad de las personas, diciendo que ahora todo es maravilla, que ahora las cosas funcionan perfectas, cuando sabemos que no es así”, dijo Castro.

“Se arregló una oficina sí, ¿Se ha arreglado el país en materia de licencias médicas?, no. Y eso ha quedado refundado por distintos reclamos que han hecho las personas a través de redes sociales o de otra forma, la verdad sintiéndose provocadas, prácticamente humilladas, de que se haga casi un festín de lo que significa el reposo médico que está tan entrampado y que no se ha tenido la agilidad suficiente para dar una solución a las personas que están imposibilitadas de trabajar por el periodo estimado por el médico”, agregó el legislador por la Región de O’Higgins.

El Diputado PS y ex presidente del Colegio Médico, explicó que “voy a pedir formalmente que en la Comisión de Salud se pida exactamente el registro, de retraso de la tramitación, aprobación y pago que permita tener sobre la mesa el verdadero catastro de una persona que está enferma, que no puede ir a trabajar y que al mismo tiempo no tiene sueldo”.

“Cuando se afirma tranquilamente que todo está plagado de felicitaciones y elogios, quisiera ver si es verdad y eso lo vamos a comprobar en Comisión de Salud, porque no se puede lanzar frases al voleo con un tema tan importante como lo es el pago de licencias médicas de manera oportuna”, puntualizó Castro.