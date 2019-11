“Respecto de Ley de Fármacos II, hemos sido taxativos: Este es un proyecto de ley que tiene que bajar el precio de los remedios y no puede tener letra chica, no puede haber inconsistencia entre una oferta para que esas 1700 farmacias, que son de barrio, que son un pariente pobre y que tiene casi la mitad de las farmacias de las cadenas, sin embargo compitan en mejores condiciones, y para eso se requiere comprar a través del gran ente del Estado, que hace la compra barata, que es el Cenabast”, dijo el diputado PS, Juan Luis Castro.

El Parlamentario agregó que “habrá que ver el tamaño de la farmacia, pequeñas y medianas, el precio que se va a establecer para que sea equitativo, pero también hay que ver como levantamos el mercado farmacéutico para que la gente no sienta que están abusando de ellas en el mesón de una farmacia, como ha ocurrido en décadas sin que nadie haga nada”.

Castro, aseveró que “tenemos la voluntad de apoyar, con medidas de mejoras que perfeccionen este proyecto de ley. Establecer bien los 500 productos intermediarios, a nosotros no nos interesa que el paracetamol, el ibuprofeno que ya están a mil pesos. Nos interesan los genéricos de marca, los equivalentes a la marca pero con nombre comercial propio de un laboratorio, que es el 46% del mercado. Esos productos, las amoxicilinas, las hormonas, los anticancerosos, que todos ellos tienen bioequivalentes, pero que son carísimos, incluso, hasta cinco veces de un remedio normal, por lo tanto ahí hay que poner el foco”.

El legislador PS, por la Región de O’Higgins, sostuvo que “no somos partidarios de la venta en góndolas de supermercado y en eso tenemos una diferencia clara con el Gobierno. No creemos que vaya a facilitar rebaja de precio cuando ya estos, son los remedios más baratos”.

“En tercer lugar, se debe establecer claramente que todos los descuentos de Cenabast a las farmacias independientes no pueden ser objeto, y por eso le hemos pedido al Ministro que clarifique jurídicamente, que no se encaramen en esto las farmacias de cadena, que podrían decir: ¿Por qué le facilitan a ellos la compra y por qué no me lo vende a mí también? ¿Si usted le va a vender al Estado de Chile a 1 peso el paracetamol porque no me lo vende a mí también? Entonces podría haber un problema de discriminación, que podría terminar en el TC (…)”, expresó Castro.

El diputado socialista, afirmó que “o hacemos la norma paras todos, es decir, todas las farmacias comerciales podrían comprar por Cenabast o bien, solo las independientes que es lo que está planteado en este proyecto, pero lo que no queremos que este proyecto avance y sea ley el día de mañana”.