El legislador, que preside la Comisión de Salud de la Cámara, afirmó que de mantenerse la actual situación, el tema será debatido por los miembros de dicha instancia y no descartó que sea considerado como un interlocutor no válido con Gobierno.

El presidente de la Comisión de Salud de la Cámara y diputado por la región de O´Higgins, Juan Luis Castro, calificó de “preocupante” la permanencia de Luis Castillo como subsecretario de Redes Asistenciales. Esto luego de los reiterados cuestionamientos que dicha autoridad de Gobierno recibiera tras su presunta vinculación en la muerte del expresidente Eduardo Frei Montalva.

“Es muy preocupante, porque el mundo de la Salud vive un momento muy tormentoso, con muchas dificultades, con una gran insatisfacción ciudadana, y lo que más necesita hoy la gente es tener autoridades que no tengan ninguna situación de la cual tengan que dar explicaciones. Aquí hay hechos de la historia, respecto del rol que jugó en el hospital de la Universidad Católica, en cuanto a no revelar que hace dos años que había antecedentes de la autopsia del expresidente Frei Montalva que nunca fueron entregados hasta que todo derivó en la intervención de la Justicia. Incluso, con un allanamiento”, dijo el diputado Castro.

El Parlamentario PS, añadió que “estamos frente a un momento muy incierto, porque hoy en el sector Salud, si bien hay dificultades y se busca solucionarlas, falta que existan autoridades totalmente empoderadas, que no sean objeto de críticas ciudadanas, que no estén en la página roja, por la incertidumbre respecto de un crimen, ni más ni menos que de un magnicidio, en lugar de estar preocupados de la tarea cotidiana de Salud. Por eso, a mí me preocupa que no existan decisiones claras”.

Respecto al futuro del Subsecretario Castillo en la Comisión de Salud de la Cámara, el parlamentario, que preside la instancia, anunció que este será un tema que se deberá resolver la próxima semana con todos sus integrantes “no puedo adelantar algún juicio, pero de mantenerse tal cual está la situación lo más probable es que las cosas vayan en la misma dirección que tomó la Comisión de Salud del Senado”. Es decir, no sea reconocido como un interlocutor válido con el Gobierno.