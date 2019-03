Las autoridades piden la suspensión inmediata del cambio de medidores y hacen un llamado a trasladar el conflicto a las comunas, para que más alcaldes se sumen a la campaña que dice “No al cambio de medidores inteligentes”

El diputado DC, Raúl Soto, junto a los alcaldes de Rengo, Coltauco, Peumo, Pichudegua, Graneros y Doñihue, además de consejeros regionales y concejales de la región de

O Higgins llegaron hasta el Palacio de la Moneda, para entregar una carta al presidente Sebastián Piñera, que solicita impulsar la derogación de la ley que establece el cambio de medidores inteligentes y su obligatoriedad.

Los alcaldes de las comunas que llegaron hasta la capital han promovido una campaña que principalmente establece el rechazo al cambio de medidores y el cobro que significará esto para los usuarios, por lo que concuerdan en que “la controversia no ha terminado y está muy lejos de terminar”.

El diputado Soto afirmó que” creemos que no es justo, que es abusivo que se traspase el costo de las nuevas tecnologías a los usuarios y a los consumidores, por lo tanto, queremos la suspensión inmediata del cambio de medidores inteligentes en el país, al menos hasta que podamos cambiar la normativa vigente, la ley vigente y el decreto que está siendo abusivo con la población”.

Asimismo, aseguró que hasta el momento no se ha trabajado en ninguna solución “y no vamos a aceptar un acuerdo entre cuatro paredes con las empresas eléctricas. Acá lo que hay que hacer es escuchar a la ciudadanía y a quienes los representan que son justamente los alcaldes, esta es una situación tremendamente abusiva que sigue ocurriendo en todas las comunas de nuestra región y en todo el país, a través de este cambio de medidores que no está validado ni legitimado por la gente”.

“Junto a los alcaldes de las comunas presentes, vamos a decir con mucha fuerza a todos los ciudadanos de nuestras comunas y del país, que no abran la puerta, no vamos a aceptar que abusen de los vecinos y vecinas de nuestras comunas”.

El alcalde de la comuna de Rengo, Carlos Soto, afirmó que se sienten “pasados a llevar una ley que no reconoce la propiedad privada, quitándonos algo que es nuestro e instalando algo que va a quedar a nombre de la empresa. Creemos que esto es completamente abusivo, porque además perdemos un principio fundamental que es la capacidad que hoy día tenemos los usuarios de supervisar mirando directamente nuestro medidor, supervisar el real cobro del consumo de la energía eléctrica”.

Por su parte el alcalde, Rubén Jorquera, presidente de la Asociación de Municipalidades de la Región de O´Higgins (MURO´H), señaló que “basta de tanto abuso, ya hemos cambiado en dos oportunidades los medidores, de los mecánicos a los eléctricos, donde a la gente ya le subió la cuenta de la luz, ahora va un medidor inteligente. No sé si el medidor es el inteligente o la persona que se está haciendo rica con este cambio”.

“El llamado que hacemos nosotros a las personas, es que no abran sus puertas y si hay multa veremos de que otra forma podemos defendernos para que esa multa no ocurra. Nosotros no estamos dispuestos a que sigan los abusos en nuestra región ni en el país”, puntualizó Jorquera.

El parlamentario, enfatizó que esta es una situación que requiere del compromiso de todas las autoridades, por lo que hacen un llamado al presidente y a la Ministra de Energía, a “establecer a la brevedad una mesa de trabajo, no solamente con las empresas eléctricas como están conversando hoy día, sino que sobre todo, con la sociedad civil, con los alcaldes, los parlamentarios y todos aquellos representantes de los usuarios y los consumidores de manera tal de poder buscar una salida, un cambio normativo que sea la solución a ese problema”.