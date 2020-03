“Se decretó un Estado de Catástrofe hace 5 días y una de las facultades del Gobierno era poder frenar la especulación de precios, no se ha hecho absolutamente nada con respecto a regular el derecho de propiedad en artículos de higiene de primera necesidad como el alcohol gel, las mascarillas o desinfectantes y a esto, le sumamos que hoy el Gobierno sigue beneficiando al mercado y se fija un precio de 25 mil pesos por un examen que debiese ser gratuito para todos”.

El diputado Soto fue enfático en señalar que “el Gobierno tiene actuar ahora y no en pro del mercado, sino que, a favor de los ciudadanos. No pueden seguir llegando tarde con las medidas, sobre todo las que tienen que ver con el bolsillo de los chilenos. Nosotros exigimos que el examen del Covid-19 sea gratuito y se incluya dentro de las medidas del plan económico de emergencia, porque no podemos seguir ralentizando los procesos de detección del virus y menos estar favoreciendo al mercado en un momento de crisis”.