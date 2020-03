“El examen debe ser gratuito para todos quienes presenten síntomas. Aquí no importa quien pueda pagarlo, importa que la prevención sea para todos por igual”

Ya son 75 los casos confirmados en nuestro país y hace algunas semanas el diputado Soto instaba al Gobierno a “establecer gratuidad para todos y todas las personas que presenten síntomas”, ya que, tal como lo explicó: “aquí no importa quien pueda pagarlo, estamos en un momento donde lo importa es prevenir y establecer todas las medidas de cuidado y seguridad sanitarias posibles y eso no se logra cobrando más de 100 mil pesos a una persona que tiene Isapre y que debe hacerse un examen”.

“Entendemos que el examen es gratis para aquellos que están afiliados a Fonasa y que para quienes vayan a un centro de asistencia pública este tiene un valor más bajo, pero ¿es realmente necesario colapsar aún más el sistema público para obtener un precio más barato?, yo creo que no. Y creo, además, que no estamos considerando la gravedad de lo que está pasando, no existe una seriedad frente a esta pandemia, porque aquí sigue siendo el mercado más importante que la salud de las personas”.