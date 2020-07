Tras los anuncios del Plan para la Clase Media, el diputado Soto manifestó que el proyecto de retiro de fondos no es “negociable ni intercambiable por ninguna otra medida”.

El jefe de la Bancada de Diputados y Diputadas del PPD, Raúl Soto, se refirió al plan “fortalecido de protección” a la clase media -que contempla un bono no reembolsable de 500 mil pesos y un préstamo estatal solidario- señalando que “este plan llega tarde, ya que debió ser planteado en marzo de este año. Además, queremos ser absolutamente claros en decir que el proyecto de retiro de fondos previsionales es sin retorno, no hay vuelta atrás, no es negociable ni intercambiable por ninguna otra medida ni ninguna otra propuesta.