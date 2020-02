Diputado Raúl Soto: “Aumentar la condena para quienes no respeten las leyes del tránsito es importante para evitar que esto siga ocurriendo”

“La muerte del pequeño en la comuna, ha sido el fiel reflejo de la irresponsabilidad de los conductores no solo aquí, sino que en todo el país. Por eso creo que es muy necesario cambiar y aumentar, en definitiva, las penas actuales a quienes cometen este tipo de delitos, ya que, aunque no exista un dolo o intención de por medio, hay negligencia del conductor al no respetar la señalética e incumplir con las leyes como ocurrió en este caso”.