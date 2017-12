Veinte mujeres de la región ingresaron a la división como aprendices de mantenedoras mecánicas. La idea es aumentar la presencia femenina en la empresa, abarcando todos los rubros.

El Teniente cuenta desde hoy con 20 nuevas mujeres en sus faenas que, durante un año, se desempeñarán y formarán como mantenedoras mecánicas en la Mina, la Planta y la Fundición gracias al programa Aprendices.

La iniciativa, impulsada por la Gerencia de Recursos Humanos y el programa Veta Minera de Fundación Chile, tiene la particularidad de que se enfocó solamente en mujeres, con el objetivo de aportar a los esfuerzos que realiza la División por aumentar la dotación femenina en sus faenas.

“Es algo inédito ya que, si bien este programa ha sido impulsado por la División en años anteriores, es primera vez que se focaliza solamente en mujeres y, además, de la Región de O’Higgins, muchas de ellas jefas de hogar que no solo contribuirán a su propio desarrollo sino al de sus familias”, destacó la gerenta de Sustentabilidad y Asuntos Externos, Valentina Santelices.

Las 20 aprendices tuvieron una formación de dos meses en las especialidades de mantenedor mecánico base (equipos fijos, equipos móviles y general) y fueron escogidas tras un proceso en el que participaron 320 personas, con un segundo filtro en que quedaron 105.

“Es concordante con lo que queremos impulsar como División, en cuanto a incorporación de mujeres y el aumento de la tasa femenina en nuestra dotación, porque estamos seguros que la diversidad va a contribuir a mejorar la productividad de la empresa”, resaltó Valentina Santelices.

Teniente más diverso

La iniciativa va en la línea de lo que impulsa El Teniente, que este año se precertificó en la Norma Chilena 3262 sobre Gestión de igualdad de género y conciliación de la vida laboral, y avanza para lograr la certificación en 2018.

Además, la División cuenta con cinco salas de extracción y almacenamiento de leche materna (ALMA) en el área industrial, la última de ellas inaugurada en el Edificio 100 de Colón Alto el pasado 8 de noviembre.

En la actualidad el 5,1% de la dotación de El Teniente es femenina. En los últimos dos años, el 20% de las contrataciones corresponde a mujeres y la participación femenina en cargos de toma de decisiones alcanza 21%

TESTIMONIOS

Tenemos mucho que aportar

Karem Araya, Rancagua: “Tengo licencia para manejo de maquinaria pesada, pero no encontré trabajo. Estuve en la construcción como capataz buscando la opción de operar equipos pero no se me dio, hasta que hoy llega esta oportunidad. Ahora el desafío es demostrar que puedo ser un aporte y me siento al 1000, no al 100 por ciento, porque quiero ser una más de las mujeres de Codelco”.

Elenka Salinas, Coya: “Soy mamá soltera de una niñita, estudié prevención de riesgos pero no terminé por motivos económicos. Ahora se dio esta oportunidad que me tiene encantada y con muchas expectativas de jugármela para aprovechar una oportunidad como ésta, de las que se dan pocas veces en la vida. Espero demostrar lo que puedo aportar, quedarme y abrirles las puertas a más mujeres”.

Francisca Saavedra, Lo Cartagena, Rengo: “Estudié ingeniería en minas, estuve un año buscando trabajo sin resultados. Decidí postular a esta opción que hablaba de la incorporación de la mujer en minería, hice todo el proceso y hoy estoy aquí con toda la fe ya que vengo de una familia minera, mi abuelo vivió y trabajó en Sewell. Ahora solo espero aprovechar esta oportunidad y demostrar que sí somos capaces”.