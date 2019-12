O’Higgins, iniciará el 2020 con una importante modificación en cada una de las categorías del fútbol joven celeste.

Rancagua, 23 diciembre 2019.- Fernando Vergara (ARG) continúa como Jefe Técnico del Fútbol Joven, mientras que Jorge Cabas asume como jefe del área física de la cantera. Robinson Puebla y Mauricio Inostroza continuarán como preparadores de arqueros de las diferentes categorías del fútbol formativo celeste.

Fútbol Joven

Las categorías mayores tendrán nuevos integrantes a la cabeza de sus filas. Luis Flores Manzor, deja la categoría Sub 17 y asumirá como entrenador de la Sub 19. La serie Sub 17 será comandada por Victor Fuentes, el entrenador retorna al club luego de ser parte del cuerpo técnico encabezado por Cristián Arán el 2016 en primera división. Para el 2020, Ricardo Madariaga –que también fue parte del cuerpo técnico del plantel de honor en el 2016- asumirá como preparador físico en ambas series.

Las dos series que cierran el cuadro del campeonato de Fútbol Joven tendrán como entrenadores a Luis ‘Tati’ Medinaquien asume la Sub 16 para el 2020. Claudio Irrazábal se mantiene como entrenador de la Sub 15. En tanto,José Peñacontinúa como preparador físico de ambas categorías para el año entrante.

Fútbol Infantil

Los celestes que compiten en el Fútbol Infantil tendrán como directores técnicos a Fernando Correa en la Sub 14, manteniendo un año más a la serie que finalizó en el primer lugar de la tabla en el Torneo de Clausura del 2019. Manuel Alarcón asume como entrenador en la categoría Sub 13. Mientras que, Patricio Arias continúa al mando como preparador físico en ambas categorías.

Los pequeños capitos desde la Sub 12 a la Sub 8 mantendrán como entrenador a Gonzalo Castro y a Luis Calderón como preparador físico. Para el 2020 en estas series se integran Bastián López como Ayudante Técnico y Felipe Silva como Preparador Físico.

El área médica para el 2020 en el fútbol formativo celeste mantendrá su estructura con el doctor Jorge Navarro, José Luis Pérez (paramédico) y los kinesiólogos Patricio López y María Cerda.

El fútbol formativo tendrá como utileros a Paulo Pinto (Sub 19 y Sub 17), Luis Delgado (Sub 16 y Sub 15) y se integra Cristián Solís para las categorías menores.

Finalmente, Iván Muñoz se mantiene como Jefe de Captación, Daniela Oteiza como psicóloga deportiva y Vania Guajardo como asistente social del Fútbol Joven.