Dyango, el intérprete español conocido por éxitos como “Corazón mágico”, “Por volverte a ver”, “El Primer beso”, “Esta noche quiero brandy” regresa a Chile para celebrar sus 50 años de carrera musical en el marco de la gira donde además recorrerá Uruguay, Argentina, Paraguay, Colombia, Perú, Costa Rica, República Dominicana, Nicaragua, Ecuador México, Estados Unidos.

Su repertorio romántico ha sido parte de la banda sonora de varias generaciones. Muchas de sus baladas y canciones son auténticos himnos del amor. Con 54 discos publicados y múltiples reconocimientos en el mundo, Dyango expresa: “La música para mí no ha tenido secretos y he sido muy feliz con ella, he tenido la suerte de ser uno de los cantantes más apreciados y una de las voces más queridas de toda Latinoamérica y de España”.

Chile fue uno de los primeros países del continente que le abrió las puertas al afamado cantante catalán, que fue invitado en varias oportunidades al Festival de la Canción de Viña del Mar y a diferentes estelares de la televisión chilena.

COORDENADAS:

Dyango: 50 años de amor; Tour América 2018

Sábado 12 de mayo

Gran Arena Monticello

Sistema de venta: Ticketpro.cl

20% descuento para socios y nuevos socios Club MVG