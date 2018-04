Eduardo Tamayo Ordenes es una leyenda viviente del rodeo. El “Lalo” ha sido Campeón de Chile en siete oportunidades y este fin de semana intentará sumar su octavo título en el 70° Campeonato Nacional de Rodeo. Una vigencia que mantiene intacta a sus 68 años (nació el 11 de septiembre de 1949) y que espera seguir llenándola de éxitos con su eterno compañero Juan Carlos Loaiza.

Tamayo correrá con Loaiza este año en la Monumental de Rancagua nuevamente con las mantas del Criadero Santa Isabel, y lo hará montando a las colleras de yeguas Isleña T.E. e Isaura, y Grandeza e Illeifa T.E.

Los pergaminos de Tamayo son un aval para elevarlo siempre como uno de los candidatos a alcanzar la gloria en la Monumental. “Lalo” ganó El Chileno en 1977 con Samuel Parot, mientras que en 1994, 2000, 2002, 2007, 2012 y 2014 lo hizo con Loaiza.

– ¿Con qué expectativas llega al Campeonato Nacional?

“Las expectativas son siempre las mismas, uno siempre quiere hacerlo bien”.

– ¿Me imagino que con ganas de estar en la pelea?

“Estar en la pelea es algo que se puede dar no más. Uno no está en la pelea porque tiene ganas, tiene que tener caballos y se tienen que dar las cosas. No es lo que uno piensa”.

– ¿Cómo ve a las yeguas de cara al Nacional?

“Las yeguas están mansitas, bonitas, sanitas. El nivel tienen que demostrarlo. No puedo decir ahora que están en buen nivel, tienen que correr para demostrar en qué nivel están”.

– ¿Cómo ve El Chileno para este año?

“Es lo mismo de todos los años no más”.

– ¿Qué significa para usted ser el jinete de mayor edad para el 70° Campeonato Nacional?

“Esa es una ventaja que tienen los otros jinetes. Uno tiene experiencia, pero no tiene la vitalidad de los jóvenes. Es algo que puede jugar en contra también”.

Caballoyrodeo.cl