El Rancagüino obtuvo la primera mayoría en el Consejo Regional al imponerse al actual diputado en ejercicio y presidente regional del partido.

El Consejo Regional del PPD sesionó durante este sábado en la comuna de Doñihue donde se efectuaron las elecciones para elegir las cartas del partido en las próximas elecciones parlamentarias y de CORE. Hasta el lugar llegaron militantes, alcaldes, concejales y dirigentes de toda la región.

Eduardo Vergara es hijo de la región de O’Higgins y se ha destacado desde temprana edad como dirigente estudiantil y hasta hace semanas se desempeñaba como Jefe Nacional de Seguridad Pública del Ministerio del Interior. Vergara, con 33 años fue candidato a Diputado en las pasadas elecciones donde obtuvo una importante votación que lo dejó muy cerca del triunfo. El cientísta político posee una robusta experiencia profesional; cuenta con varias publicaciones, entre ellas es autor del libro “Chile y las Drogas”. Cabe destacar que se ha convertido en un respetado experto internacional en temáticas de seguridad pública, siendo incluso invitado a exponer frente a las Naciones Unidas y diferentes gobiernos y parlamentos del mundo.

Tras la nominación regional como candidato a diputado por el distrito 15, Eduardo Vergara manifestó su agradecimiento a quienes han sido parte del trabajo político y social que encarna su candidatura. “Este es el primer triunfo, el primer paso. Encarnamos un proyecto compuesto por dirigentes, ciudadanos y personas que tenemos la profunda convicción que debemos ser protagonistas de los cambios que Chile requiere. Es un honor volver a tener la oportunidad de competir por la confianza de mi gente, la de poder representarles en el Congreso Nacional.” Además, Vergara destacó su compromiso con la seguridad de la Región. “Mi principal compromiso ha sido, es y seguirá siendo con la seguridad de las personas. De poco sirve la democracia si las personas no pueden caminar seguras por la calle. No les quepa la menor duda que trabajaré, como lo he hecho siempre, para que podamos vivir con mayor igualdad, paz y seguridad.”

Uno de los primeros llamados que recibió Eduardo Vergara, quien además es Vicepresidente Nacional del PPD, vino del Senador Ricardo Lagos Weber. El Senador destacó: “Nos enorgullece contar con un liderazgo como el de Eduardo Vergara. He tenido la suerte de acompañarlo en diversas comunas de la región y cuenta con un gran apoyo de la gente, que reconoce su tremenda trayectoria. No me cabe la menor duda que será un gran representante de su gente y su región en el Congreso.”

Por último Vergara destacó la nominación de dos candidatos a CORE que también son parte de este proyecto. Por Cachapoal Uno, Guillermo Acuña y por Cachapoal Dos, Pablo Ibarra.