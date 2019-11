La compañía está certificando a sus colaboradores en sucursales de todo el país para asesorar a clientes mediante lengua de señas.

Rancagua, 29 noviembre 2019.– Con el objetivo de avanzar en inclusión digital, Claro, en alianza con la Asociación de Sordos de Chile, ha capacitado en lengua de señas a ejecutivos de sus sucursales en Rancagua para que puedan comunicarse adecuadamente con la comunidad sorda de la ciudad y responder a sus consultas en forma personalizada.

Bajo la premisa “atender sin barreras a más personas” la empresa instauró un programa para capacitar a sus ejecutivos en lengua de señas. La iniciativa partió en 2016 con foco en la Región Metropolitana, llegando al 100% de las sucursales. Hoy la apuesta inclusiva se extiende a lo largo del país, donde el 85% de los centros de atención al cliente, desde Arica a Punta Arenas, ya cuentan con colaboradores entrenados para responder a las inquietudes de todos los clientes.

Gioconda Jara, directora de Servicio a Clientes de Claro Chile, se refirió a esta iniciativa y explicó que “uno de nuestros motores es entregar un buen servicio y ser un aporte en la mejora de la calidad de vida. Eso es lo que buscamos a través de iniciativas como ésta, que elimina barreras y responde a las distintas necesidades de nuestros clientes, como es la posibilidad de una buena comunicación”.

La capacitación en lengua de señas favorece el día a día para quienes tienen una discapacidad auditiva y también ha enriquecido el trabajo de los ejecutivos de la sucursal. Uno de ellos es Roberto Poblete quien aprobó el curso este año. Sobre la experiencia declaró que “es difícil aprender otro idioma, porque de verdad es como aprender a hablar de nuevo. Pero es algo muy grato poder decir “yo te ayudo” a una persona con dificultades para comunicarse. Me permitió crecer bastante como persona y profesional”.

Por su parte, Jocelyn Guerrero, quien trabaja en la misma sucursal, siente que es fundamental comunicarse en lengua de señas. “Llevo algunos años trabajando en atención de clientes en distintas áreas, por lo que no estoy ajena a la realidad de quienes no pueden comunicarse verbalmente como yo. Por lo que entiendo que no sólo es su trabajo el incluirse, también es el mío y el de todos entendernos, aceptarnos y obviamente comunicarnos a través de las palabras o las señas. Siempre es muy grato cuando te quedas con la sensación de ayudar y no solo como una vendedora”.

Para la capacitación en lengua de señas, la compañía trabaja junto al Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis), la Asociación de Sordos de Chile (Asoch) y profesores del Instituto Profesional AIEP. El objetivo es impulsar que el mundo público-privado sea capaz de responder a los ciudadanos por igual.